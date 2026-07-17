Alertan retos educativos por IA y redes sociales

Recientemente, la Presidenta Claudia Sheinbaum abrió una discusión pública sobre el uso de pantallas y la IA, y sus implicaciones en la salud pública.

A las complejidades que ya se enfrentaban durante los últimos tres años dentro de las aulas derivado de la adaptación a la Nueva Escuela Mexicana (NEM), ahora la educación en México suma obstáculos provocados por el uso de la inteligencia artificial (IA) y el apego de las y los estudiantes a las redes sociales y el uso de pantallas.

Docentes y especialistas consultados por La Razón coincidieron en advertir que las últimas generaciones que han pasado por las aulas, desde el nivel básico hasta el superior, enfrentan deficiencias para el desarrollo de actividades elementales, como la motricidad y el lenguaje, hasta carencias intelectuales para su formación profesional que ahora hablan de la apertura de un problema mayor: una brecha cognitiva generacional.

El Dato: Recientemente, la Presidenta Claudia Sheinbaum abrió una discusión pública sobre el uso de pantallas y la IA, y sus implicaciones en la salud pública.

Jesús Alemán es maestro de primaria desde hace nueve años, desempeñándose en diversos grados, en los que cada vez percibe un mayor apego al uso de dispositivos electrónicos por parte de sus estudiantes, entre quienes identifica como un mayor problema la influencia de los contenidos que consumen en redes sociales.

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Y a pesar de que las tareas que se encomiendan en este nivel educativo, refiere, no lo ameritarían, sí ha identificado uso de la IA entre los trabajos que le entregan los estudiantes.

“A lo mejor hacen las tareas con IA, pero no es tanto. Sí, hay una afectación en las redes sociales, sobre todo en el aspecto de que los niños aprenden los TikToks y vienen a reflejar esas actitudes en la escuela. Ven contenido que es para adultos, que debería ser exclusivo para adultos. Sin embargo, lo ven y traen esos problemas a la escuela. Y, pues sí, la han usado para algunas investigaciones, pero trato de que, aparte de que dejen la IA, les hago preguntas al respecto para comprobar que sí, al menos, estamos usando la IA, pero que sepan qué están entregando”, dijo.

La investigadora Alma Maldonado advirtió que este escenario cada vez se observa más complejo, pues comienzan a notarse brechas cognitivas entre las generaciones que se formaron sin recurrir a la IA y quienes ahora la utilizan para que ésta les realice tareas que le servirían para reforzar lo visto en las aulas.

“Hay dos cosas muy importantes que pasan por algo que se llama y que tiene que ver con la brecha cognitiva que va a marcar el uso de la IA, porque la IA genera la ilusión de que sabes hacer cosas, de que si yo le pido una tarea me la hace y ya salí del paso, pero ¿realmente sé hacerla o no sé hacerla?”, dijo.

Explicó que el riesgo del uso recurrente de la IA se centra en las generaciones en formación, más que entre quienes ya concluyeron con sus estudios, porque estos segundos ya pasaron por las etapas que les dotaron de conocimientos y habilidades, mientras que las recientes pareciera que saltan estos procesos por encomendarlos a las herramientas tecnológicas y esta situación es la que, además, ahonda en la amenaza de hacer sustituibles algunas labores humanas.

Advirtió que esto significará un reto para las propias escuelas, que más adelante recibirán generaciones que estén más apropiadas del uso de redes y de la IA, lo que a su vez se traducirá en un reto nacional, ya que abrirá otras brechas entre las regiones donde hay mayores facilidades para recurrir a la tecnología y en las que esto aún se ve lejos.

“La mayor preocupación es que esta generación que está empezando a usarla y que así va a seguir su trayectoria escolar, acompañados de esto, de lo cual muchos de nosotros apenas conocimos, sí nos va a hablar de otras generaciones que van a llegar a la escuela. Creo que las escuelas no van a estar listas para entender los retos de lo que esto va a significar”, comentó Maldonado.