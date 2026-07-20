Kenia López Rabadán respalda viaje de Sheinbaum a Estados Unidos

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, consideró que la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Estados Unidos para asistir a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 debió asumirse como un acto de diplomacia de Estado y no como una excepción, al tiempo que llamó a fortalecer la relación bilateral con el gobierno estadounidense.

López Rabadán destacó la relevancia de la comunidad mexicana que reside en Estados Unidos y su aportación al desarrollo económico de ambos países.

“En Estados Unidos viven 38 millones de mexicanas y mexicanos que son un pilar de la economía y la sociedad muy importante, tanto mexicana como norteamericana”, señaló.

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Añadió que la comunidad Mexicoestadounidense representa uno de los principales vínculos entre ambas naciones.

“Los Mexicoamericanos son lo que une a estos dos países y nos han convertido en el bloque político-comercial más importante del mundo”, afirmó.

Claudia Sheinbaum tras la final del Mundial ı Foto: Especial

La diputada sostuvo que la asistencia de Sheinbaum a la final del Mundial no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de una política exterior más activa.

“Que la primera mandataria de México haya viajado a presenciar la final del campeonato mundial de fútbol no debería ser la excepción, sino la regla”, expresó.

La legisladora del PAN consideró que México necesita recuperar una posición de mayor liderazgo internacional mediante una relación estrecha con Estados Unidos y Canadá.

“México necesita recuperar su posición de liderazgo a nivel internacional porque, en un mundo con fronteras prácticamente invisibles, necesitamos un país abierto y de la mano de nuestros vecinos Estados Unidos y Canadá”, dijo.

No obstante, advirtió que para lograr una relación de mayor cooperación es necesario modificar la dinámica de confrontación que, a su juicio, ha caracterizado los últimos meses de la relación bilateral.

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto a Donald Trump y Gianni Infantino ı Foto: Reuters

López Rabadán señaló que dicha tensión se ha alimentado tanto por los operativos migratorios y presuntos abusos cometidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra mexicanos en territorio estadounidense, como por la falta de acciones contundentes en México contra funcionarios presuntamente vinculados con actividades del crimen organizado.

“Las tensiones políticas y comerciales no ayudan en nada y solo ponen en más riesgo a nuestros connacionales que viven en el país vecino”, afirmó.

La presidenta de la Cámara de Diputados también se refirió a las declaraciones de Claudia Sheinbaum, quien informó que durante su visita sostuvo una conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Qué bueno, porque con ese tipo de viajes, más, por supuesto, decisiones contundentes de aplicar la ley en México, se cambiará la confrontación existente por una colaboración absolutamente importante”, sostuvo.

Finalmente, López Rabadán enfatizó que la relación entre ambos países debe construirse desde la cooperación y el respeto mutuo.

“Los pueblos de México y Estados Unidos no son enemigos; por tanto, los gobiernos de México y Estados Unidos no son enemigos”, expresó.

Asimismo, llamó a fortalecer el Estado de derecho mediante la aplicación de la ley a quienes incurran en actos ilícitos.

“Es necesario mandar un mensaje claro de sanción a los malos funcionarios. Es necesario mandar un mensaje de legalidad y, por supuesto, un mensaje contundente, siempre de respeto a la ley en nuestro país, para que quien la haga, la pague”.

• Urgente cambiar la lógica de confrontación con nuestros socios comerciales



• Es necesario que México recupere su liderazgo a nivel internacional y no que se hable solo de narcopolíticos



• Ernesto Ruffo forjó la democracia de nuestro país y hoy es un preso político por… pic.twitter.com/6g2zXKhaL4 — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) July 20, 2026

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LMCT