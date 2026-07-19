Sheinbaum entrega el Balón de Oro a Rodri tras victoria de España en la final del Mundial

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó el Balón de Oro al futbolista Rodrigo “Rodri” Hernández Cascante, reconocido como el mejor jugador de la Copa del Mundo de 2026 tras el triunfo de España sobre Argentina.

Sheinbaum asistió este domingo a la final del torneo en la ciudad de Nueva York, acompañada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el rey Felipe VI de España.

Junto al presidente la FIFA, Gianni Infantino, y al presidente estadounidense, Sheinbaum recibió en el podio a la selección española, a quienes felicitó tras imponerse 1-0 ente Argentina durante la la segunda mitad del tiempo extra.

Previamente, también saludó a los subcampeones, entre ellos al capitán argentino Lionel Messi, a quien Trump le colgó la medalla de plata al cuello.

La Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la final del Mundial. ı Foto: AP

Así entregó Sheinbaum el Balón de Oro

Trump e Infantino colocaron las medallas a los jugadores de ambos conjuntos, y, posteriormente, entregaron el trofeo de la Copa del Mundo a la selección de España. El mandatario permaneció junto a los campeones mientras celebraban y alzaban el título.

Aunque no participó en la entrega de medallas a la selección argentina ni a los campeones, Sheinbaum fue la encargada de entregar el Balón de Oro a Rodri, con quien intercambió un par de palabras antes de estrechar su mano.

La presidenta Claudia Sheinbaum le entrego el Balón de Oro al jugador Rodrigo Hernández por ser el mejor jugador de la Copa del Mundo pic.twitter.com/Ayt9DLzppF — Noticias de México (@NoticiaMex) July 19, 2026

Sheinbaum destaca papel de México, EU y Canadá en el Mundial

Durante el partido y en la ceremonia de premiación, Sheinbaum lució un traje color verde oscuro con una flor bordada en la solapa del saco.

Tras la clausura del Mundial, la Presidenta felicitó a España “por conquistar merecidamente el campeonato”, y afirmó que, durante 39 días, la justa deportiva demostró “su capacidad para acercar a las naciones”.

Asimismo, destacó que México, Estados Unidos y Canadá, los tres países anfitriones del Mundial, mostraron que es posible “dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo”.

“Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede” , escribió la mandataria en la red social X, donde reiteró su reconocimiento a la Selección Mexicana “por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo”.

Terminó la Copa Mundial de Fútbol 2026. Fue una gran celebración de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte volvió a demostrar su capacidad para acercar a las naciones.



Felicidades a todas y todos los mexicanos por hacer de México la mejor sede y a nuestra… pic.twitter.com/RS6hEJ0rDI — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 19, 2026

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cehr