Ismael ‘El Mayo’ Zambada es condenado a cadena perpetua

Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, fue condenado a cadena perpetua este lunes durante su audiencia de sentencia en la Corte de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos.

Casi dos años después de haber sido detenido, y tras varios aplazamientos de la audiencia de sentencia, “El Mayo” finalmente fue condenado por las autoridades estadounidenses.

El juez Brian Cogan le dictó la cadena perpetua y, además, le impuso una multa de 15 mil millones de dólares.

Ismael Zambada se declaró culpable de dos cargos de crimen organizado en la Corte de Nueva York. ı Foto: Reuters

De acuerdo con reportes de medios nacionales, “El Mayo”, durante la audiencia, leyó una declaración en la que aceptó su responsabilidad por toda su historia criminal, en donde, incluso, aseguró que “la violencia debe terminar en México y en todo lugar”.

La setencia de cadena perpetua para “El Mayo” ocurre después de que el exnarcotraficante aceptara un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

“El Mayo” acepta cadena perpetua, pero defensa busca evitar la “Supermax”

Antes de la audiencia, la propia defensa de Zambada envió un memorando al juez Cogan confirmando que el capo aceptaba voluntariamente la cadena perpetua y no planeaba disputarla.

Ismael El Mayo Zambada, el pasado 18 de octubre, ante el juez estadounidense Brian Cogan en el tribunal federal de Brooklyn, Nueva York, EU. ı Foto: Reuters

Argumentan que, al declararse culpable en agosto de 2025, “El Mayo” le ahorró al sistema estadounidense el colapso de organizar lo que habría sido uno de los juicios más costosos, complejos y peligrosos de la historia.

No obstante, el abogado de Zambada, Frank Perez está peleando activamente para evitar que su cliente sea enviado a la temida prisión ADX Florence en Colorado, la prisión de máxima seguridad donde está “El Chapo”.

El Mayo Zambada acepta purgar cadena perpetua en Estados Unidos ı Foto: Especial

La defensa expone que su cliente, de más de 76 años, padece diabetes crónica severa y recientemente ha sido diagnosticado con las fases iniciales de demencia.

Suplicaron al juez que sea asignado a una prisión con instalaciones médicas adecuadas.

Pero los fiscales no quieren otorgar concesiones. Exigen que la cadena perpetua sea bajo la máxima rigurosidad posible y argumentan que en un centro penitenciario de menor seguridad, el capo mantendría una alta probabilidad de seguir operando facciones del cártel mediante comunicaciones externas.

🚨#ÚltimaHora | “La violencia debe terminar en México y en todo lugar”, dijo Ismael “El Mayo” Zambada en su audiencia en Nueva York, reporta @ALEJOrincon.



El cofundador del Cártel de Sinaloa fue condenado a cadena perpetua.



“El Mayo” leyó una declaración en la que acepta su… pic.twitter.com/9APalXrC6B — Azucena Uresti (@azucenau) July 20, 2026

Zambada, de 76 años, se declaró culpable en agosto de 2025 de cargos como conspiración para extorsión y participación en una organización criminal continua. Lo anterior tras la decisión del Departamento de Justicia de descartar la pena de muerte, lo que derivó en la condena obligatoria de cadena perpetua.

Su captura ocurrió en julio de 2024 en Nuevo México, al aterrizar en una pequeña pista junto a Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, quien también ha admitido su culpabilidad por delitos de narcotráfico.

Con información de Reuters.

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