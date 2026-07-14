Piden darle cadena perpetua a El Mayo y confiscarle 15 mil millones de dólares

ISMAEL Zambada compareció ante el tribunal de Brooklyn, NY, el 18 de octubre de 2024.

Fiscales federales de Estados Unidos solicitaron al juez Brian Cogan que condene a Ismael Zambada García, alias El Mayo, a cadena perpetua y ordene el decomiso de 15 mil millones de dólares. La audiencia de sentencia tendrá lugar el próximo 20 de julio en la corte federal de Brooklyn, Nueva York, de acuerdo con el memorando fechado este 13 de julio.

La fiscalía también se opuso a la prisión médica solicitada por la defensa del capo, y advirtió que las condiciones de salud del exlíder criminal no deben abrir la puerta a un régimen penitenciario que debilite su vigilancia.

El Dato: Antes de ser capturado en julio de 2024, El Mayo se caracterizó por haber sido el único capo de la vieja guardia capaz de evadir la justicia durante más de cuatro décadas.

El memorando sostuvo que miembros del Cártel de Sinaloa aún le guardan lealtad y que uno de sus hijos conserva el mando de su facción, por lo que existe un riesgo sustancial de que intente dirigir operaciones criminales desde prisión.

Respecto al decomiso, el gobierno estadounidense explicó que los 15 mil millones de dólares incluyen ganancias vinculadas al liderazgo conjunto de Zambada García y Guzmán Loera, además de los recursos obtenidos después de la última captura de El Chapo. El escrito puntualizó que El Mayo aceptó ese monto dentro de su acuerdo de culpabilidad.

Además, sostuvo que la magnitud de los delitos atribuidos al cofundador del Cártel de Sinaloa obliga a imponer la pena máxima. En una traducción fiel del escrito, la acusación señaló que “la ley exige una sentencia de cadena perpetua” debido al alcance del narcotráfico, la violencia y la corrupción ligados a sus actividades.

15 mil mdd ofrecía el gobierno de EU por la captura del capo

Según el cálculo presentado ante la corte, Ismael Zambada alcanzó un nivel de delito de 43 y quedó en la categoría uno de antecedentes penales, parámetros que contemplan prisión de por vida. Esa calificación constituye la más alta dentro de las reglas federales que orientan las sentencias en Estados Unidos.

El nivel 43 no corresponde a una conducta específica ni mide por sí solo la peligrosidad del acusado, sino que resulta de sumar la gravedad de los hechos y los factores agravantes. Los fiscales agregaron que la cadena perpetua constituye el mínimo obligatorio, porque encabezó la organización, la cual obtuvo más de 10 millones de dólares por operaciones ilícitas durante un sólo año.

La fiscalía sostuvo que El Mayo fue el máximo líder del Cártel de Sinaloa durante casi una década, después de la captura de El Chapo, y hasta su detención en julio de 2024. Bajo ese mando, la organización distribuyó al menos 1.5 millones de kilogramos de cocaína, además de heroína y fentanilo, lo que produjo ingresos anuales por miles de millones de dólares.

El expediente también señaló que sus alianzas con proveedores colombianos permitieron recibir cada noche entre 15 y 20 aeronaves cargadas con mil a mil 500 kilogramos de cocaína cada una. La red amplió después sus canales de traslado y venta por distintas regiones estadounidenses, incluida Nueva York.

La acusación también responsabilizó al narcotraficante de ordenar homicidios, secuestros y ataques destinados a proteger rutas, cargamentos e intereses del cártel. Entre esos hechos, mencionó el asesinato de su sobrino Eliseo Imperial Castro, conocido como Cheyo Ántrax, así como la muerte de al menos tres personas después del robo de un cargamento de fentanilo, metanfetamina y cocaína en el estado de Tijuana.

Además, los fiscales afirmaron que el grupo destinó millones de dólares cada año al pago de sobornos a policías, militares y políticos. De acuerdo con la petición, estos recursos permitieron obtener información sobre operativos, evitar capturas y conocer investigaciones abiertas contra integrantes de la estructura criminal.

Círculo cercano

Aliados y operadores vinculados con Los Mayos:

Ismael El Mayito Flaco Zambada Sicairos.

Alfonso Limón Sánchez.

José Ángel Rivera Zazueta, El Flaco.

Juan José Ponce Félix, El Ruso.

Rafael Guadalupe Félix Núñez, El Changuito Ántrax.

Jesús Ramón Pérez Núñez.

Grupo Flechas MZ.

Salazar admite que no hay pruebas, destacan

| Por Yulia Bonilla |

EL EXEMBAJADOR de Estados Unidos en México, Ken Salazar, admitió que no cuenta con ninguna prueba de los señalamientos que hizo contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y una presunta relación con el crimen organizado, destacó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante una entrevista televisiva este fin de semana, el exrepresentante diplomático afirmó que nunca contó con pruebas de los supuestos vínculos criminales sobre los que se señaló a Rocha Moya.

Estas declaraciones fueron resaltadas por la mandataria federal durante su conferencia de prensa, en donde también remarcó el respeto que Ken Salazar expresó sobre el expresidente mexicano.

El Tip: KEN SALAZAR fue representante de EU en México entre el 2 de septiembre de 2021 y el 7 de enero de 2025.

“Él, por ejemplo, dice que ‘no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa pudiera estar involucrado en algún vínculo delincuencial’. Menciona también que ‘él respeta mucho al Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que no tenía nada que le indicara que hubiera alguna protección del Gobierno de México durante el sexenio del Presidente López Obrador a algún grupo delincuencial’, dicho por el exembajador”, declaró.

Subrayó que las declaraciones del exdiplomático en esa entrevista contradicen a la oposición sobre supuestos nexos entre el Estado y el crimen organizado.

“Entonces, es importante que todos escuchen esta entrevista, porque no tiene nada que ver con lo que la oposición y muchos adversarios nuestros hablan ahora y antes de vínculos o del ‘narcogobierno’, como dicen. El exembajador claramente está diciendo que ‘no tenía conocimiento’”, explicó.

Sheinbaum Pardo insistió en que existe una contradicción en sus declaraciones siendo embajador —cuando negó la intervención estadounidense en México en la extracción irregular de El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López— y lo que los hechos mostraron con la entrega que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) hizo de la aeronave en la que se sacó al criminal de México.

Además, reafirmó que la participación de autoridades estadounidenses en nuestro país constituye una vulneración a la soberanía nacional y aseguró que este operativo derivó en una escalada de la violencia por establecer un posible acuerdo con el hijo de El Chapo Guzmán.

También negó que la opinión respecto a las declaraciones del exembajador deba significar conformidad del Gobierno mexicano, sino la importancia de conocer otra perspectiva de las acusaciones que se reavivaron en los últimos días en contra del expresidente López Obrador.

“Es importante que lo escuchen todos, para que conozcan la opinión del exembajador respecto al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque un periódico sacó hace unas semanas solamente una parte del libro donde decía que ‘un empresario le había dicho a él que estaba preocupado por la detención de El Mayo Zambada’. Y después él dice en la entrevista: ‘No, bueno, pues ese fue un dicho de alguien, pero yo no tengo ninguna prueba’”, subrayó.