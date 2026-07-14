Llegan buques de la armada a Venezuela

TRAS UNA TRAVESÍA de ocho días por el mar Caribe, los buques ARM “Isla Holbox” y ARM “Huasteco” atracaron en el puerto venezolano de La Guaira con alimentos, medicamentos, agua y equipo para respaldar la recuperación de comunidades afectadas por fenómenos naturales.

Las embarcaciones partieron de Veracruz y recorrieron mil 969 millas náuticas, equivalentes a más de tres mil 600 kilómetros, con un cargamento de 388 toneladas de ayuda humanitaria para la población afectada por los dos sismos registrados en Venezuela.

Entre los suministros figuran artículos de higiene personal, insumos médicos, agua embotellada y cuatro plantas potabilizadoras. Cada unidad tiene capacidad para producir mil litros de líquido purificado por hora. La Armada también se hará responsable de operar estas máquinas durante su despliegue en ese país.

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4 mil 561 personas han muerto tras los sismos registrados

Un contingente de 100 integrantes de las Brigadas de Respuesta a Emergencias de la Armada de México participará en el desembarque, la instalación de los equipos y la organización de los productos de ayuda humanitaria.

Personal naval también apoyará la distribución de los víveres en coordinación con las autoridades venezolanas, esto de acuerdo con información de las secretarías de Marina (Semar) y de Relaciones Exteriores (SRE).

Esta nueva misión de ayuda será coordinada por ambas dependencias, como lo instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y forma parte de la asistencia internacional que México brinda a países afectados por diferentes desastres naturales.

El Dato: A pocas horas del siniestro, México movilizó más de 71 toneladas de suministros de primera necesidad a través de un puente aéreo de ocho vuelos comerciales y militares.

Aunque la etapa inmediata de atención concluyó el viernes pasado con el regreso de la Agrupación Yumare a México, las nuevas labores se concentrarán en el restablecimiento de servicios esenciales, la repartición de insumos y en el apoyo a la población de las zonas más afectadas.

El cargamento de ayuda también se integró con aportaciones recolectadas por Protección Civil en diferentes centros de acopio ubicados en instituciones públicas, empresas, fundaciones y organizaciones de la sociedad.

Embarcación de la Armada, tras arribar ayer al país caribeño. ı Foto: Especial

A través de un comunicado conjunto, la Cancillería y la Marina reafirmaron el compromiso del Gobierno de México con la solidaridad internacional, la cooperación y la construcción de una región más resiliente frente a los efectos de los desastres naturales, al tiempo que la Armada puso de manifiesto su capacidad logística y operativa para proyectar asistencia humanitaria más allá del territorio nacional, en beneficio de quienes más lo necesitan.