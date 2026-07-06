‘El Mayo’ Zambada acepta cadena perpetua en Estados Unidos; defensa pide prisión médica

En un boceto, Ismael Zambada y su abogado Frank Perez, en la corte de Nueva York.

Ismael “El Mayo” Zambada García aceptó enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos, según un memorando de sentencia presentado por el abogado Frank A. Perez ante el juez Brian M. Cogan, dos semanas antes de la audiencia de sentencia programada para el 20 de julio.

En el documento de 12 páginas, con fecha de este 6 de julio, la defensa informó al juzgador que el exlíder del Cártel de Sinaloa, de 76 años, enfrenta problemas de salud relacionados con la edad, por lo que pidió recomendar su ingreso a una instalación médica del sistema penitenciario federal.

Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa. ı Foto: Especial.

Aunque los detalles del estado de salud están testados, Perez argumentó que “El Mayo” Zambada ha sido diagnosticado con “numerosas afecciones de salud y lesiones” por las que necesitará monitoreo y tratamiento constante.

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“La mayoría de las condiciones anteriores son progresivas y probablemente se agraven a medida que el acusado envejece. Necesitará acceso continuo a atención médica y se solicita que esto se tenga en cuenta al evaluar una designación adecuada”, señaló el abogado.

El 25 de agosto de 2025, Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable de dos cargos relacionados con narcotráfico ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, “sabiendo que significaría una sentencia de cadena perpetua sin perspectivas de liberación”.

Específicamente, el aceptó su responsabilidad en un cargo de conspiración de crimen organizado y otro por dirigir una empresa criminal continua, decisión con la que, según su defensa, “evitó lo que habría sido uno de los juicios federales más complejos de la historia ”.

Ismael Zambada se declaró culpable de dos cargos de crimen organizado en la Corte de Nueva York. ı Foto: Reuters

Según la carta, el acusado tampoco ofreció cooperación sustancial para buscar una reducción de pena y no buscará en el futuro, ninguna moción para reducir su sentencia basada en la cooperación.

“El Mayo” Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 junto a Joaquín Guzmán López, alias “El Güero” —uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán—, quien lo habría engañado para subirlo a un avión y entregarlo a autoridades estadounidenses en un aeropuerto privado a las afueras de El Paso, Texas.

Aunque la condena no cambiará, el abogado pidió que el juez tome en cuenta su comportamiento dentro del proceso al momento de recomendar un lugar de reclusión. El escrito sostiene que el capo lleva casi dos años en Estados Unidos bajo aislamiento total durante 24 horas, sin quejas por sus condiciones carcelarias.

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cehr