Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declara culpable ante la Corte Federal de NY por dos delitos de crimen organizado

Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable de empresa criminal continua y conspiración para mantener una empresa de delincuencia organizada

"El Mayo" Zambada se declara culpable.
"El Mayo" Zambada se declara culpable. Foto: La Razón de México
Arturo Meléndez

Ismael “El Mayo” Zambada, histórico líder del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable ante una Corte Federal de Nueva York de los delitos de empresa criminal continua y conspiración para mantener una empresa de delincuencia organizada, con lo cual evitó la pena de muerte derivado de un acuerdo con Estados Unidos.

Durante la audiencia que se llevó a cabo este lunes 25 de agosto en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, supervisada por el juez Brian Cogan, Zambada García se declaró culpable, conforme a lo previsto.

Ismael El Mayo Zambada, retratado durante una audiencia en Nueva York.
Ismael El Mayo Zambada, retratado durante una audiencia en Nueva York. Foto›Reuters

Así, el exlíder del Cártel de Sinaloa podría obtener beneficios como una reducción de condena y ser recluido en una cárcel de menor seguridad derivado de sus problemas de salud, así como tener un mayor acceso a su familia.

A cambio, entregará información al gobierno de Estados Unidos con la cual continuará enfrentando a las organizaciones criminales que, ha acusado éste, han permitido la entrada de enormes cantidades de droga a su territorio.

Policías resguardan la Corte de Brooklyn, durante audiencia de Zambada.
Policías resguardan la Corte de Brooklyn, durante audiencia de Zambada. ı Foto: Reuters

Además, Zambada García enfrenta un total de 17 cargos federales en Estados Unidos, todos relacionados con su participación en el crimen organizado.

Información en desarrollo…

