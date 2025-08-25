‘El Mayo’ Zambada no hablará de nadie, la información que tenga se queda con él: abogado

En un boceto, Ismael Zambada y su abogado Frank Perez, en la corte de Nueva York.

Frank Pérez, abogado de Ismael “El Mayo” Zambada, aseguró que, después de que el exlíder del Cártel de Sinaloa se declarara culpable y aceptara haber sobornado a figuras de autoridad como parte de sus actividades criminales, el detenido no hablará de nadie ni dará nombres a las autoridades.

En entrevista con medios al término de la audiencia en Nueva York, donde Zambada García se declaró culpable conforme a lo previsto con su acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, la defensa del exlíder criminal aseguró que la información que éste tenga se quedará con él.

Policías resguardan la Corte de Brooklyn, durante audiencia de Zambada. ı Foto: Reuters

“Él no va hablar de nadie. [...] La información que tenga ‘El Mayo’ Zambada se queda con ‘El Mayo’ Zambada”, dijo Frank Pérez.

A propósito, cuestionado por la prensa sobre esta decisión, el abogado de Zambada García respondió que “él no gana nada” dando nombres a las autoridades. Incluso, le preguntaron que, de ser así, entonces por qué se había declarado culpable.

“Porque está culpable”, respondió Frank Pérez.

Ismael Zambada se declaró culpable de dos cargos de crimen organizado en la Corte de Nueva York. ı Foto: Reuters

El abogado de Zambada García dijo que la información que el Gobierno de Estados Unidos requiere ya está en su poder, a causa de otros juicios que ha llevado a cabo, y remarcó que “El Mayo” no ha tenido nueva comunicación con las autoridades de aquel país.

“¿De dónde sacan eso?”, aseguró el abogado.

Ante esto, un reportero cuestionó a Perez sobre si, entonces, el Gobierno de Estados Unidos ya contaba con una lista de nombres de involucrados en los sobornos de El Mayo, a lo cual no respondió.

Finalmente, la prensa le cuestionó al defensor si hay alguna posibilidad de que “El Mayo” Zambada salga de prisión, ante lo cual solamente respondió: “No”.

Este lunes 25 de agosto, “El Mayo” Zambada se declaró culpable de dos cargos de crimen organizado, en una Corte de Nueva York, ante el juez Brian Cogan.

Durante 50 años he dirigido una red criminal que yo lideré, llamada Cártel de Sinaloa (…) Desde el principio y hasta el momento de mi captura he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México Ismael "El Mayo" Zambada



Con esto, aceptó un acuerdo de culpabilidad con el gobierno de Estados Unidos mediante el cual libra la pena de muerte.

