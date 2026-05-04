Helicóptero de Semar sufre incidente en instalaciones de la Cuarta Región Naval, en Sinaloa | VIDEO

La Secretaría de Marina informó este lunes que durante el despegue de un helicóptero tipo MI-17, en la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa, se registró falla de potencia en el motor principal de la aeronave, que derivó en un aterrizaje de emergencia.

Se informó además que no se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas derivadas de este incidente.

De manera inmediata se activaron de los protocolos de seguridad y se realizan las evaluaciones por parte del seguro correspondiente para los procedimientos correspondientes.

⚠️Así fue como un helicóptero de la Marina tuvo que aterrizar de emergencia tras presentar una falla en el motor durante su despegue en la Cuarta Región Naval, en Mazatlán.



No se reportan lesionados, informa la @SEMAR_mx pic.twitter.com/l1dh897VN9 — Azucena Uresti (@azucenau) May 4, 2026

“Durante el despegue de un helicóptero tipo MI-17, en la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa, se registró falla de potencia en el motor principal de la aeronave, que derivó en un aterrizaje de emergencia”, expuso.

“No se registraron personas lesionadas ni pérdidas humanas derivadas de este incidente”, añadió la dependencia en X.

#MarinaTeInforma



Durante el despegue de un helicóptero tipo MI-17, en la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa, se registró falla de potencia en el motor principal de la aeronave, que derivó en un aterrizaje de emergencia.



No se registraron personas lesionadas ni… — SEMAR México (@SEMAR_mx) May 4, 2026

De igual manera, reportó que el seguro correspondiente realiza las evaluaciones para los procedimientos que correspondan.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR