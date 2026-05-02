Marina destruye nueve plantíos de marihuana vinculados a una red criminal en San Quintín

Una fotografía ilustrativa sobre destrucción de enervantes encabezada por la Marina.

Elementos de la Secretaría de Marina localizaron y destruyeron nueve plantíos de presunta marihuana presuntamente vinculados con una organización criminal con operaciones en el municipio de San Quintín, en Baja California.

Aunque las autoridades navales no precisaron la fecha de la operación, indicaron que personal del Sector Naval de San Felipe ubicó el sembradío en inmediaciones del Cerro Picacho del Diablo y la Sierra de San Pedro Mártir, al suroeste del municipio de San Felipe.

En ese punto, erradicaron un cultivo de de aproximadamente 24 mil 983 metros cuadrados, superficie equivalente a unas tres veces y media el tamaño de la cancha del Estadio Azteca . En el terreno, la Marina estimó una producción de alrededor de 67 mil 051 kilogramos del presunto narcótico.

Además, en un secadero localizaron cuatro bolsas con aproximadamente 10 kilogramos, cada una, de presunta marihuana, así como 70 kilogramos del mismo enervante.

“Dichas acciones fueron resultado de las operaciones de seguridad e inteligencia que realiza el personal de la Armada de México en esta localidad, para localizar terrenos destinados a la presunta producción de drogas , a fin de evitar su distribución”, destacó la Marina.

Aseguran lienzos con presunta cocaína en el AICM

En otra acción relevante de la Marina, el pasado 30 de abril aseguraron a una persona de nacionalidad extranjera diversos lienzos con presunta cocaína adherida a la pintura en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Al respecto, el Gabinete de Seguridad precisó que tras detectar irregularidades en el equipaje durante una primera revisión, personal naval procedió a una segunda inspección con tecnología no intrusiva y pruebas químicas.

Durante la revisión, las pruebas arrojaron resultado positivo a presunta cocaína, por lo que los lienzos, con impresiones de retratos y estampas familiares, fueron aseguraron y puestos a disposición del Ministerio Público, realizará los dictámenes periciales para confirmar la sustancia y determinar su peso .

En tanto, la persona extranjera fue detenida de inmediato y puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

En el AICM, elementos de @SEMAR_mx y del @INAMI_mx detuvieron a una persona de nacionalidad extranjera que transportaba lienzos con cocaína adherida a la pintura.



Con labores de inspección, revisión especializada y el uso de tecnología no intrusiva, el Gabinete de Seguridad… pic.twitter.com/MFm0jZSSUk — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 30, 2026

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cehr