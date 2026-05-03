Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 3 de mayo

La autopista México-Pachuca podría presenta condiciones de circulación variables este domingo 3 de mayo de 2026, con un flujo vehicular de moderado a intenso, principalmente en dirección hacia la Ciudad de México por el regreso del puente del Día del Trabajo.

Para este domingo se prevé tránsito lento en distintos momentos del día, con mayor carga vehicular durante la tarde y noche, cuando se concentra el retorno de automovilistas hacia la capital.

El flujo puede incrementarse de forma progresiva conforme avanza el día, especialmente en accesos urbanos. La autopista opera sin reportes de afectaciones estructurales relevantes; sin embargo, la alta movilidad por el fin de semana largo puede generar reducciones de velocidad y tiempos de traslado más largos.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta el momento, no se esperan cierres totales ni bloqueos programados para este 3 de mayo en la autopista México-Pachuca.

Tampoco hay avisos oficiales sobre movilizaciones que afecten directamente esta vía en esta fecha. No obstante, al tratarse de un día de alto flujo vehicular, no se descartan afectaciones momentáneas derivadas de incidentes viales, saturación o eventos no previstos.

Se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a reportes en tiempo real.

Puntos con mayor carga vehicular

Los tramos donde comúnmente se presenta mayor congestión son:

La caseta de San Cristóbal, en Ecatepec

La zona de Ojo de Agua, en Tecámac

El tramo Tizayuca–Tepojaco

Los accesos hacia Indios Verdes

En estos puntos, la circulación suele volverse más lenta, especialmente en horarios de regreso.

Recomendaciones para automovilistas

Anticipar tiempos de traslado

Considerar regresar antes del horario de mayor carga (tarde-noche)

Manejar con precaución

Consultar reportes viales antes de salir

La autopista México-Pachuca opera sin cierres ni bloqueos programados este 3 de mayo, pero presenta alta carga vehicular por el regreso del puente.

La recomendación principal es planificar el viaje con anticipación y mantenerse informado, ya que el flujo puede intensificarse en las próximas horas y generar retrasos en distintos tramos.

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MSL