Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 3 de mayo

La autopista México-Puebla podría registrar alta carga vehicular este domingo 3 de mayo, en el marco del retorno por el puente del Día del Trabajo, lo que incrementa significativamente el flujo de automovilistas, principalmente en dirección hacia la Ciudad de México. Aunque la vialidad opera sin cierres generalizados, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento e intermitente durante gran parte del día.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 3 de mayo. La circulación se mantiene abierta en ambos sentidos; sin embargo, se reporta flujo vehicular intenso, especialmente durante la tarde y noche, cuando aumenta el regreso de vacacionistas y viajeros de fin de semana.

El incremento en el número de vehículos puede provocar reducciones de velocidad en casetas de cobro, accesos urbanos y zonas de incorporación, lo que se traduce en tiempos de traslado más largos de lo habitual. CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen operativos para agilizar la circulación y atender cualquier incidente.

Zonas con mayor congestión

Los puntos donde se prevé mayor carga vehicular este domingo incluyen:

La caseta de San Marcos , con filas en dirección a la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con tránsito denso.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , uno de los principales cuellos de botella.

La zona de Río Frío, con reducciones de velocidad frecuentes.

En estos sectores, los automovilistas pueden encontrar circulación lenta o avance a baja velocidad, especialmente en horarios vespertinos.

Factores que pueden afectar la circulación

Además del retorno por el puente, la autopista México-Puebla puede presentar afectaciones por:

Incidentes viales menores , como choques o vehículos descompuestos.

Alta concentración de vehículos en casetas y accesos.

Posibles trabajos de mantenimiento o ajustes menores en algunos tramos.

Aunque no hay cierres confirmados, estos factores pueden generar retrasos importantes en distintos puntos de la vía.

Recomendaciones para automovilistas

Anticipar el regreso y evitar las horas de mayor congestión.

Consultar reportes de tráfico en tiempo real antes de salir.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y conducir con precaución.

Considerar rutas alternas si se detecta saturación en la autopista.

La autopista México-Puebla enfrenta este 3 de mayo uno de los días con mayor movilidad del fin de semana largo, por lo que autoridades reiteran el llamado a conducir con responsabilidad y mantenerse informados. La planeación del traslado será clave para evitar contratiempos en este corredor carretero del centro del país.

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MSL