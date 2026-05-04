Ricardo Gallardo inaugura un camino más en la Huasteca potosina

En intensa gira de trabajo por la Huasteca potosina, Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, entregó en Aquismón el nuevo camino a San Pedro de las Anonas, obra que detonará la movilidad en la región en beneficio de más de 11 mil habitantes de diferentes comunidades.

Entre un gran respaldo y recibimiento de las familias del municipio, el Gobernador Ricardo Gallardo continúa impulsando la infraestructura vial en la región Huasteca, rehabilitando caminos que por años fueron abandonados por administraciones pasadas, pero que hoy, en el cambio que se vive y se siente, se modernizan para garantizar una movilidad segura de habitantes, estudiantes, trabajadores, cañeros, visitantes y turistas, lo que permite el desarrollo social de la región.

Explicó que el camino a San Pedro de las Anonas fue rehabilitado con carpeta asfáltica en sus 6 kilómetros de extensión, equivalente a más de 30 mil metros cuadrados, además de la instalación de señalamientos preventivos verticales y horizontales, drenaje pluvial, cunetas y pintado de marcas lineales, trabajos que aumentan la plusvalía y la conectividad segura y eficaz entre las comunidades.

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Finalmente, Ricardo Gallardo reiteró que, próximamente, arrancará el programa de transporte público gratuito RedMetro, el cual contará con unidades eléctricas y modernas que brindarán un servicio cómodo y seguro a las familias de Aquismón, cuyos beneficiados directos serán las y los estudiantes, así como los trabajadores, quienes podrán, con este servicio, contar con un ahorro en su economía personal.

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FGR