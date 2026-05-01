Ricardo Gallardo brindará becas educativas a hijas e hijos de los trabajadores potosinos

El Gobernador potosino anuncia la extensión de rutas de RedMetro para facilitar el traslado a centros laborales.

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, en el marco del Día del Trabajo, firmó, junto a líderes sindicales y agremiados, el proceso de creación del Congreso Laboral Potosí, lo que permitirá construir un espacio de diálogo entre sindicatos y Gobierno en favor de la clase trabajadora.

Ante un cálido recibimiento de miles de agremiados de los sindicatos participantes, el Gobernador Ricardo Gallardo aseguró que la creación de este nuevo congreso traerá grandes beneficios para las familias de las y los trabajadores, como más de 3 mil becas de educación media superior para sus hijas e hijos; 5 mil lotes gratuitos y material para la construcción de viviendas y la extensión de más rutas de la RedMetro para brindar un transporte público seguro, moderno y gratuito que llegará a los centros laborales.

Ricardo Gallardo Cardona durante la firma del convenio para la creación del Congreso Laboral Potosí. ı Foto: Gobierno SLP

El Gobernador de San Luis Potosí resaltó, en este cambio que se vive y se siente, el avance que ha tenido el Estado en infraestructura para que hijas, hijos y familiares de las y los trabajadores tengan mejores condiciones de vida y un entorno digno, esto, con la construcción y rehabilitación de calles y avenidas de las colonias y comunidades de los municipios; de igual forma, se han construido 500 escuelas nuevas y 150 unidades deportivas en las cuatro regiones de la entidad potosina, respaldando su desarrollo académico, deportivo y cultural.

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El Gobernador Ricardo Gallardo comentó que el Congreso Laboral Potosí busca modernizar el mundo de las y los trabajadores al acercar herramientas de digitalización, el nearshoring y la transición energética; de igual forma, se buscará cumplir con compromisos del T-MEC y la Reforma Laboral 2019 y se contemplará la instalación de un órgano técnico, plural y permanente para anticipar riesgos y formular recomendaciones.

Miles de trabajadores potosinos respaldan el anuncio de becas y apoyos de vivienda del Gobierno del Estado. ı Foto: Gobierno SLP

Finalmente, Ricardo Gallardo agradeció a los líderes y agremiados de la Confederación Regional Obrera Mexicana de San Luis Potosí (CROM), de la Federación Internacional de Trabajadores (FIT), de la Confederación Auténtica de Trabajadores del Estado Potosino (CAT) y al Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalmecánica en el Estado de San Luis Potosí (SINERGIA) por mostrar su disposición para trabajar juntos en este nuevo proyecto que beneficiará a la fuerza laboral de San Luis Potosí.

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