Ecatepec rehabilita el Deportivo San Andrés con mural artístico de Boa Mistura

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss encabeza la inauguración del deportivo en la Sierra de Guadalupe con un partido de basquetbol.

El deportivo San Andrés se llenó de luz y color. El gobierno municipal intervino este espacio, ubicado en avenida La Mora, colonia Los Bordos, en la parte alta de la Sierra de Guadalupe, y lo rescató para los pobladores, que lo ocuparon con actividades de basquetbol, box, futbol y zumba.

“Mucha luz, mucho color para que la gente vea un cambio radical, para que eso también promueva en nuestras niñas, en nuestros niños, un cambio de conductas, al igual que en la comunidad”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, quien con un partido de basquetbol inauguró las canchas remozadas.

Jóvenes de la región de San Andrés de La Cañada estrenan las instalaciones rehabilitadas como parte del programa "Cambia de Cancha". ı Foto: Gobierno Ecatepec

Agregó: “Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de los territorios, no volverlos a soltar porque si soltamos otros los han ido agarrando y eso no nos ha ayudado en nada”.

La colonia Los Bordos forma parte de la región de San Andrés de La Cañada, asentada en la Sierra de Guadalupe y que desde hace décadas enfrenta severos rezagos, sobre todo en materia de servicios públicos y de espacios adecuados para la recreación y el deporte.

El deportivo San Andrés es ahora sede del programa Cambia de Cancha, que impulsa a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a realizar actividades deportivas y recreativas para alejarlos de conductas antisociales, por lo que en el lugar enseñan basquetbol, futbol, boxeo y zumba, entre otras actividades. En las gradas fue pintada la leyenda “Aquí arriba. Bajo esta luz que nos une”.

“Acá estamos, en la parte alta, iluminando, generando todo lo que son actividades, recuperando territorio, construyendo territorios de paz”, insistió Cisneros Coss.

El colectivo español Boa Mistura plasmó la palabra "LUZ" en las canchas, un diseño artístico que es visible desde el sistema Mexicable. ı Foto: Gobierno Ecatepec

La munícipe jugó una “cascarita” de basquetbol “porque no hay mejor manera de poder inaugurar esta cancha tan bonita, que si ustedes la ven desde arriba dice LUZ, que eso es lo que queremos en Ecatepec, mucha luz”.

El colectivo artístico español Boa Mistura (Buena Mezcla, en portugués) intervino con un gran mural multicolor las dos canchas de basquetbol y las gradas, que tienen la leyenda LUZ visible desde el Mexicable, lo que convierte diferente el espacio para que no pase inadvertido y para que sea utilizado por las personas.

El equipo Correcaminos de Santa María Tulpetlac recibió un reconocimiento gubernamental durante la entrega de los espacios deportivos. ı Foto: Gobierno Ecatepec

El deportivo fue rehabilitado en respuesta a una petición vecinal planteada en una Mesa Comunitaria de Paz realizada en la zona. En el partido inaugural jugaron los equipos Cambia de Cancha y Correcaminos de Santa María Tulpetlac, este último que recientemente ganó el tercer lugar en la Olimpiada Nacional Indígena Horacio Llamas 2026, el cual es encabezado por el jugador Sebastián Cortés Vargas, de 19 años de edad, y cuyos integrantes fueron reconocidos por el gobierno municipal.

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