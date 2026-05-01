Con apertura al diálogo, Gobierno de Salomón Jara atiende necesidades de la Sección XXII

El Gobernador Salomón Jara Cruz durante la recepción formal del pliego petitorio de la Sección XXII.

Con voluntad política y apertura al diálogo, el Gobernador Salomón Jara Cruz recibió el pliego petitorio de la dirigencia de la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Oaxaca e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con el objetivo de atender sus demandas a través de un diálogo franco, respetuoso y constructivo.

“Somos un gobierno de puertas abiertas, que escucha y atiende los planteamientos del magisterio, con quien mantenemos una ruta de trabajo conjunta para fortalecer la educación. Reconocemos en la Sección XXII a un movimiento que ha sido clave en la defensa de la educación pública, en la lucha por los derechos laborales, y en la construcción de una conciencia social profundamente arraigada en nuestras comunidades”, expresó.

Instalación de mesas de trabajo entre el Gobierno de Oaxaca y la CNTE para fortalecer la educación pública. ı Foto: Gobierno Oaxaca

Durante la actividad realizada en Palacio de Gobierno, el Mandatario estatal afirmó que la convicción de su administración es construir soluciones desde el respeto, la comunicación y la responsabilidad compartida, con plena disposición para contribuir con la Federación para la atención de las solicitudes del profesorado.

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Por su parte, la dirigente magisterial Yenny Aracely Pérez Martínez señaló que el pliego petitorio integra demandas acumuladas de años anteriores junto con planteamientos recientes, en ámbitos como el educativo, social, económico y administrativo.

Autoridades estatales y dirigencia magisterial acuerdan ruta de diálogo en el Palacio de Gobierno. ı Foto: Gobierno Oaxaca

Precisó que algunos de los puntos responden a agendas de carácter nacional impulsadas por la CNTE, mientras que otros corresponden a necesidades específicas del estado, incluyendo temas de infraestructura escolar, condiciones laborales, seguridad social y atención a problemáticas cotidianas en los planteles.

El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez indicó que, tras la recepción del documento, se establecerán mesas de trabajo para la atención de los planteamientos, privilegiando la voluntad política, el diálogo y la construcción de soluciones conjuntas.

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