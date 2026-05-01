Maltrato animal en Estado de México ya se paga caro: hasta 35 mil pesos de multa y cárcel

La nueva legislación estatal busca erradicar el maltrato y garantizar condiciones dignas para los animales.

En el Estado de México, el maltrato animal ya no queda impune. Con la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, las sanciones por actos de crueldad pueden alcanzar hasta 35 mil pesos, además de arresto de hasta 36 horas, en un intento por frenar una problemática que durante años permaneció normalizada.

La legislación, impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, establece un cambio de fondo, ahora se reconoce a los animales como seres sintientes y los coloca bajo un esquema de protección jurídica que obliga a garantizar su bienestar, desde condiciones dignas de vida hasta atención médica.

Entre las conductas sancionadas se encuentran actos que provocan sufrimiento innecesario, abandono, condiciones inadecuadas de alojamiento o cualquier acción que ponga en riesgo la vida o salud de los animales. Las multas van de los 17 mil a los 35 mil pesos en casos graves, mientras que faltas relacionadas con descuido pueden derivar en sanciones económicas menores o arresto.

Además de castigar, la ley busca prevenir. El modelo contempla trabajo comunitario en espacios de protección animal, campañas de concientización y la incorporación del bienestar animal en la educación, con el objetivo de modificar conductas desde la raíz.

Bajo la gestión de Delfina Gómez Álvarez, el Edomex endurece las sanciones contra la crueldad animal. ı Foto: Gobierno Edomex

Como parte de esta estrategia, el Gobierno del Estado de México ha puesto en marcha acciones coordinadas con municipios para fortalecer la atención, rescate y protección de animales, además de operar programas como la estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Resguarda y Adopta), enfocada en control poblacional, atención veterinaria y adopción responsable.

Con este marco legal, la administración de la Maestra Delfina Gómez Álvarez avanza en un esquema que combina sanción, prevención y participación social, colocando al Estado de México en una nueva etapa en materia de bienestar animal, donde el maltrato deja de ser tolerado y comienza a tener consecuencias claras.

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