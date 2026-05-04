Ola de calor y frente frío: Estas son las afectaciones HOY 4 de mayo en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán

El Servicio Metereológico Nacional (SMN) informó que la onda de calor se mantendrá en algunas entidades este lunes y comenzará en otras, mientras que en otras el frente frío número 48 comenzará a ocasionar lluvias muy fuertes a puntuales intensas.

El frente frío número 48 se comenzó a extender con características de estacionario sobre la península de Yucatán, por lo que este originó lluvias muy fuertes y puntuales intensas en el surestes del país.

También desató lluvias fuertes al centro y oriente de la República mexicana, mientras que la onda de calor se mantiene en Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla.

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Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 4 de mayo ı Foto: SMN

Frente frío 48 y ola de calor hoy 4 de mayo

El SMN informó que este lunes el frente frío 48 continúa las características de estacionario en la península de Yucatán, por lo que la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes continúa al sureste del país.

La ola de calor prevalecerá en Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla; mientras que comenzará a registrarse en otras entidades del país.

La onda de calor comenzará a registrarse este 4 de mayo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, CDMX, Estado de México, Campeche y Yucatán.

Consulta el #PronósticoDelTiempo para zonas del occidente y sureste de #México, así como en regiones de #Veracruz y la #PenínsulaDeYucatán, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/Iq2KNPPBYM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 4, 2026

Se esperan intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el sur de Chiapas.

Asimismo, en el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros.

En Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Ciudad de México e Hidalgo se pronostican lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

En cuanto a la temperatura, en Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, y Chiapas se pronostican temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius.

En Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Nayarit, Colima, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Champeche y Yucatán se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius.

Se pronostican temperaturas máximas de 30 a 35 grados Celsius en Baja California Sur, Aguascalientes, Tlaxcala, Ciudad de México y el Estado de México.

Desde el #SMNmx monitoreamos los acumulados de #Lluvia, así como las #Temperaturas máximas y mínimas que se presentan diariamente en el país.



Consulta los registros aquí.⤵️ https://t.co/w7KUYjKyok pic.twitter.com/dDAqYVw2Mr — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 4, 2026

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