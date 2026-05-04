FGR cita a 50 agentes por presencia de elementos de la CIA en acciones encubiertas en Chihuahua

La Fiscalía General de la República informó que citará a cerca de 50 agentes que participaron en el operativo llevado a cabo en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, para entrevistarlas en el marco de la investigación sobre el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en el que fallecieron cuatro personas, dos de ellas identificadas como agentes extranjeros.

Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República, informó a través de un mensaje en redes sociales que la indagatoria busca deslindar responsabilidades por posibles delitos contra la seguridad nacional, toda vez que la única autoridad competente para realizar este tipo de diligencias en territorio mexicano es la federación.

Los hechos bajo investigación se originaron tras un operativo en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, relacionado con el hallazgo de un laboratorio de drogas sintéticas, donde fallecieron cuatro personas, entre ellas los dos agentes extranjeros en un accidente de automóvil.

Lara López precisó que la Fiscalía General de la República inició la carpeta de investigación derivado de la noticia criminal difundida el pasado 19 de abril por el entonces fiscal general de Chihuahua. Como parte de los avances, las 50 personas involucradas en el despliegue han comenzado a ser notificadas para ser entrevistadas en los próximos días y esclarecer las condiciones en las que operaron los agentes foráneos.

Asimismo, la Fiscalía General de la República ha emitido requerimientos legales a diversas autoridades para verificar el estatus de las acreditaciones de los agentes fallecidos y determinar si el gobierno de Chihuahua tenía conocimiento previo de su participación.

El vocero institucional de la Fiscalía General de la República enfatizó que se recopilarán datos de prueba idóneos para justificar o sancionar el trazado jurídico del operativo referido.

La Fiscalía General de la República reiteró que investigará de manera exhaustiva para aplicar todo el peso de la ley contra los responsables de permitir esta injerencia que vulnera la soberanía nacional.

#EnVivo Mensaje a medios del Dr. @UlisesLaraLopez, Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de esta Fiscalía, con relación a la investigación sobre hechos acontecidos en el estado de #Chihuahua.



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