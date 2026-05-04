¿Dónde está Rubén Rocha Moya, tras pedir licencia como gobernador de Sinaloa?

¿Dónde está Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa? Esto se sabe.

Rubén Rocha Moya pidió licencia como gobernador de Sinaloa, el viernes, para facilitar las investigaciones por los señalamientos que ha hecho en su contra Estados Unidos, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Aunque el morenista ha negado en repetidas ocasiones su involucramiento en estos hechos, y ha asegurado tener la “conciencia tranquila”, decidió separarse temporalmente de su cargo para permitir que las autoridades avancen correctamente en las indagaciones.

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el pasado 1 de mayo. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, a medida que avanza el caso y algunos temas se aclaran, otras dudas comienzan a surgir. Una de ellas es, ahora que Rubén Rocha Moya pidió licencia, ¿dónde se encuentra? ¿Salió del país o sigue en México? Esto se sabe.

¿Dónde está Rubén Rocha Moya? Esto contestó el secretario de Seguridad de México

El lunes 4 de mayo, representantes del Gabinete federal de Seguridad del Gobierno de México ofrecieron una conferencia de prensa sobre las acciones que se llevarán a cabo en Sinaloa para garantizar la seguridad de la ciudadanía, ante la licencia del titular del Ejecutivo estatal.

En la misma, se especificó que el Gobierno federal apoyará plenamente a la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, para brindar atención, seguimiento diario y acciones firmes para proteger a la población y fortalecer la paz.

Conferencia de este lunes desde Sinaloa. ı Foto: Gobierno de México.

Durante la conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, fue cuestionado sobre qué se sabe de la ubicación de Rubén Rocha Moya, ahora que pidió licencia.

Al respecto, el secretario aclaró que no tiene información precisa de ello, pero que, hasta donde llega el conocimiento de las autoridades, el gobernador con licencia sigue en Sinaloa.

“Sinceramente no tengo conocimiento, pero tengo entendido que está aquí en Sinaloa”, dijo García Harfuch.

🔴¿Dónde está Rubén Rocha Moya?



"Hasta donde tengo entendido sigue aquí en Sinaloa, sinceramente no tengo conocimento, pero tengo entendido que está aquí en Sinaloa", responde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.



Hasta ahora, no se le brinda seguridad al senador de… pic.twitter.com/twSyHkidBS — Azucena Uresti (@azucenau) May 4, 2026

En el mismo sentido, García Harfuch fue cuestionado sobre si, efectivamente, Rocha Moya perdió el fuero al pedir licencia. Nuevamente, aseguró que no cuenta con información precisa al respecto, pero que, hasta donde llega el conocimiento de las autoridades, ya no cuenta con la protección.

“Quien tiene fuero es un senador, los demás no. El gobernador al dejar el cargo pues no tiene fuero, hasta donde tengo entendido, no, pero preferiría que lo especificara la Fiscalía General de República”, dijo García Harfuch.

Desde el viernes que dio un mensaje público, el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no ha vuelto a aparecer públicamente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am