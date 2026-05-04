Gobierno federal no se va a retirar de la entidad

Federación fija estrategia de seguridad en Sinaloa tras licencia de Rocha Moya

Omar García Harfuch presentó junto a la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, acciones del Gobierno federal para la pacificación en la entidad

Conferencia de este lunes desde Sinaloa.
Conferencia de este lunes desde Sinaloa. Foto: Gobierno de México.
Por:
La Razón Online

El Gobierno federal, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó junto a la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, acciones del Gabinete de Seguridad para la pacificación en la entidad, en el contexto de la licencia solicitada por Rubén Rocha Moya ante las acusaciones de EU en su contra por presunto narcotráfico.

El funcionario federal garantizó que Bonilla contará con todo el apoyo del Gobierno Federal y que Sinaloa tendrá especial atención de las autoridades, seguimiento diario y acciones firmes que permitan proteger a la población y fortalecer la paz.

En conferencia de prensa, anunció que se han entregado 100 patrullas a la policía estatal y que los elementos recibirán capacitación a través de la Secretaría de la Defensa Nacional; de esta manera, indicó que habrá personal mejor preparado y respaldado por las instituciones del Estado mexicano.

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FGR

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