Guardia Nacional resguarda a Rubén Rocha Moya tras pedir licencia en Sinaloa

Elementos de la Guardia Nacional resguardan al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se encuentra bajo indagatoria luego de que Estados Unidos pidiera su detención al vincularlo con el crimen organizado.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer, durante su conferencia de prensa, que luego de que el mandatario Rubén Rocha Moya pidió licencia del cargo, extendió una solicitud a la Federación para que se le brindara protección.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que el protocolo indica que dichas solicitudes deben ser analizadas para determinar si se brinda o no la protección.

“Sí, normalmente en estos casos como cualquier otro eh sea para un gobernador, un gobernador con licencia de cualquier estado de la República, de cualquier entidad, un diputado, un senador, incluso un ciudadano que tenga alguna (condición) de riesgo de su persona, solicita a la Guardia Nacional o a la al gabinete de seguridad apoyo en su seguridad”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana.

En este caso, tras realizar una evaluación, se decidió brindar protección a Rubén Rocha Moya, afirmó la mandataria.

“Se hace un análisis de riesgo y sobre eso se fortalece, se da uno seguridad y en este momento pues tiene la seguridad dada la condición que estableció el propio gabinete”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR