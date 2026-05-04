‘El Chapo’ Guzmán pide ser extraditado a México, en nueva carta escrita a mano

El narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien se encuentra en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, pidió nuevamente ser extraditado a México para seguir su proceso en su país natal, a través de una carta autógrafa.

Medios internacionales difundieron la carta firmada por Guzmán Loera, la cual está fechada el 23 de abril y fue escrita a mano, en inglés, desde el centro de detención de máxima seguridad ADX Florence, en donde “El Chapo” cumple su condena.

En la misiva firmada por el narcotraficante se lee que está “luchando por una liberación por extradición de regreso a mi país”, y que está pidiendo “a los tribunales de Distrito que mis derechos sean solicitados de vuelta a mi país” (según una traducción literal, considerando fallas gramaticales en el original en inglés).

"El Chapo" Guzmán se encuentra en prisión de máxima seguridad de EU. Fotoarte: Arturo Meléndez, La Razón

Guzmán Loera, en la misma carta, insiste en que ha habido “violación” a su proceso relacionado con “evidencia que no fue probada para la desestimación de mi caso”, y aseguró que “se ha cumplido lo necesario para un nuevo juicio”.

Por lo anterior, pide que “las partes de ambos países puedan fusionar la política conjuntamente para regresarme a mi país”.

“Esta es una carta cortés sobre mi violación a los tribunales respecto a la evidencia contundente que no fue probada para la desestimación de mi caso”, se lee en la misiva firmada por Guzmán Loera.

Carta de "El Chapo", difundida por medios de comunicación. ı Foto: Redes sociales

“Estoy pidiendo a los tribunales de Distrito que mis derechos sean solicitados de vuelta a mi país y busco cambios sobre la violación de mi veredicto para que haya imparcialidad en la ley federal”, abunda.

De acuerdo con los sellos sobre la carta, la misma ya fue recibida por las autoridades estadounidenses, pues se aprecia un estampado de “FILED” (traducido como archivado) del Tribunal de Distrito de los EU para el Distrito Este de Nueva York (E.D.N.Y.) el 1 de mayo de 2026.

“El Chapo” Guzmán ya había denunciado anteriormente violaciones a sus derechos procesales en Estados Unidos. Además, se ha difundido que pasa los días en ADX bajo condiciones de aislamiento extremo, con consecuentes problemas de salud.

Sin embargo, no se conoce, hasta el momento, alguna intención por extraditar a “El Chapo” Guzmán de vuelta a México.

Guzmán Loera fue detenido por tercera y última ocasión el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa.

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