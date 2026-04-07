Sin revisión: Corte descarta amparo del ‘Chapo’ por caso en Estados Unidos

El 22 de febrero de 2014 fue detenido El Chapo Guzmán

La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la solicitud de revisión presentada por la defensa de Joaquín Guzmán Loera, quien buscaba impugnar supuestas violaciones a sus derechos humanos durante su proceso penal en Estados Unidos. La decisión dejó firme el fallo previo que negó este amparo.

El máximo tribunal consideró que el recurso no cumplió con los criterios necesarios para su admisión, por lo que no entró al estudio de fondo. Con ello, el caso quedó cerrado en la vía constitucional mexicana, sin posibilidad de que la Corte analice los argumentos del capo.

Desde la defensa, los abogados señalaron que el exlíder del Cártel de Sinaloa enfrentó condiciones que vulneraron garantías fundamentales durante su detención, extradición y juicio en territorio estadounidense. Argumentaron que existieron irregularidades que debían ser revisadas por instancias mexicanas.

"El Chapo" fue capturado por segunda vez un día como hoy, pero de 2014. ı Foto: Reuters (vía Free Malaysia Today)

Sin embargo, el Poder Judicial sostuvo que los actos reclamados ocurrieron fuera del ámbito de jurisdicción nacional, lo que limitó la competencia de los tribunales mexicanos para intervenir. Este criterio resultó determinante para negar la revisión.

El expediente ya había pasado por instancias inferiores, donde un tribunal colegiado rechazó conceder el amparo. La defensa insistió en llevar el asunto a la Corte, con la intención de abrir un precedente sobre la protección de derechos de ciudadanos mexicanos procesados en el extranjero.

La resolución también reflejó la postura restrictiva del sistema judicial frente a litigios que buscan cuestionar procedimientos realizados por autoridades extranjeras. En este caso, los ministros consideraron improcedente ampliar el alcance del control constitucional más allá de las fronteras.

Con esta determinación, Guzmán Loera agotó otra vía legal en México, mientras continúa cumpliendo su condena de cadena perpetua en Estados Unidos, dictada tras su juicio en una corte federal de Nueva York.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL