Recursos destinados a entidades fortalecen atención educativa y garantizan el derecho a la educación: Mario Delgado

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que, como resultado de las mesas de trabajo establecidas en los últimos días con autoridades educativas y representaciones magisteriales de diversas entidades federativas, se alcanzaron acuerdos para fortalecer la atención del rezago educativo y garantizar la continuidad de los servicios escolares en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Explicó que los recursos considerados en estos acuerdos federales y estatales tienen como finalidad atender necesidades educativas específicas de cada entidad y no están destinados a organizaciones o representaciones sindicales, sino al fortalecimiento de las escuelas públicas y a la atención de incidencias laborales del personal educativo.

“Es importante señalar que estos recursos no se entregan a las representaciones sindicales. Ni un solo peso pasa por los líderes ni dirigencias. Su destino es atender contrataciones, recontrataciones, recategorizaciones, basificaciones, compactación de horas y otras incidencias propias de la operación educativa en cada entidad federativa. El objetivo es que no haya escuelas sin maestras o maestros; que se cubran las necesidades académicas en preescolares, primarias, secundarias y secundarias técnicas, y que avancemos en una mayor cobertura y justicia laboral para garantizar el derecho a la educación de todas y todos los estudiantes” Mario Delgado, titular de la SEP



#TuSecretarioInforma 🗞️ | Recursos destinados a las entidades federativas fortalecen la atención educativa y garantizan el derecho a la educación. 👇 pic.twitter.com/sAkqs3cSVf — Mario Delgado (@mario_delgado) June 21, 2026

Detalló que, en los casos de Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, los acuerdos alcanzados dan continuidad a programas de trabajo y esquemas de apoyo que se encuentran en operación desde el año anterior, con metas orientadas a atender las necesidades más urgentes y prioritarias, además de brindar certeza laboral y estímulos establecidos por ley; nada de privilegios o prerrogativas especiales.

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Asimismo, señaló que estos recursos son una combinación de aportaciones federales y estatales y se van acordando a lo largo del año, a partir de diagnósticos ocupacionales y educativos que permiten identificar con precisión dónde hacen falta docentes, escuelas o servicios educativos. Indicó que el proceso se desarrolla con criterios técnicos y de planeación, atendiendo de manera prioritaria las zonas más pobres , de acuerdo con la viabilidad técnica, jurídica y presupuestal.

Finalmente, Mario Delgado indicó que existen diversas solicitudes planteadas por grupos de maestros de otras entidades del país, las cuales serán revisadas de manera responsable y conforme a los procedimientos establecidos.

“Cada planteamiento será analizado en función de las necesidades, su viabilidad técnica y jurídica y la disponibilidad presupuestal, siempre con el compromiso de fortalecer la educación pública y la justicia laboral”, concluyó.

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cehr