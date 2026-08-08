Sheinbaum entrega Vivienda para el Bienestar en Puebla; programa beneficiará a 12 millones de familias

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó este sábado 32 nuevas viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 301 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y 657 constancias de finiquito de créditos impagables del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), en Puebla.

Lo anterior, como parte de la política de vivienda del gobierno de México que, a nivel nacional, beneficiará a 12 millones de familias.

“En total, todo el Programa de Vivienda de nuestro sexenio va a beneficiar a 12 millones de familias, prácticamente una tercera parte de todas las familias de nuestro país”, destacó la mandataria.

“Hoy cambiamos de la noche al día y ustedes son testigos de este gran cambio que estamos haciendo juntos, pueblo y gobierno, porque aquí no hay divorcio, somos uno mismo, el pueblo y el Gobierno de México” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



La Presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega del programa Vivienda para el Bienestar en Puebla. ı Foto: Cortesía

Sheinbaum Pardo recordó que el programa de Vivienda para el Bienestar inició con una meta de 500 mil nuevas casas y actualmente es de un millón 800 mil, que a dos años lleva un avance del 30 por ciento y se cumplirá en este sexenio.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, puntualizó que en Puebla la meta, solo del Infonavit, es de 45 mil viviendas nuevas con una inversión de 30 mil millones de pesos, de las cuales ya están 12 mil contratadas y en los próximos meses se contratarán otras 30 mil para llegar al 93 por ciento de la meta sexenal este año, por lo que no descartó ampliar la meta inicial de viviendas en este estado.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante la entrega del programa Vivienda para el Bienestar en Puebla. ı Foto: Cortesía

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que con las viviendas del Infonavit, del Fovissste y de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) serán 68 mil 950 viviendas las que se van a construir en Puebla, de las cuales 18 mil 619 ya se encuentran contratadas; 20 mil escrituras del INSUS, de las cuales 4 mil 600 están en proceso de entrega; 9 mil 600 créditos para mejoramiento de vivienda y 130 mil reestructuras y condonaciones de créditos impagables.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, agradeció a la Presidenta por llevar su visión humanista de acceso a la vivienda al estado y expresó su compromiso para apoyar con más terrenos que permitan alcanzar la meta nacional de vivienda.

cehr