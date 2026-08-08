Gobierno de México fortalece infraestructura educativa y amplía cobertura de becas: Mario Delgado

Al centro, la Presidenta Claudia Sheinbaum, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado.

Durante la inauguración del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 330 en Texcoco, Estado de México, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, comentó que con la construcción de este nuevo espacio se fortalece la infraestructura educativa, como parte de las acciones para garantizar el acceso a la educación.

El funcionario federal informó que, con este plantel, se han edificado 20 nuevos espacios educativos en distintas entidades, mientras que otros 30 se encuentran actualmente en proceso de construcción .

Mario Delgado, secretario de Educación Pública, con estudiantes. ı Foto: Cortesía

Con la presencia de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y de la subsecretaria de Educación Media Superior de la SEP, Tania Rodríguez Mora, Delgado Carrillo señaló que estas acciones de infraestructura se acompañan de una política integral de becas, con el propósito de que las condiciones económicas no sean un obstáculo para que niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios.

“Además, más de 4.3 millones de jóvenes tienen su Beca Universal Benito Juárez. Y la Beca Rita Cetina, en la que están 5.6 millones de jóvenes de secundaria, así como la Beca Rita Cetina de apoyo para uniformes y útiles, que en estos días ya se está depositando a casi 10 millones de niños y niñas” Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP



El Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 330 en Texcoco. ı Foto: Cortesía

El titular de la SEP destacó que la política educativa impulsada por la Presidenta parte de la convicción de que la educación es un derecho y ninguna niña, niño o joven debe abandonar sus estudios por falta de recursos económicos.

“Aunque se enoje la oposición, se enoje la derecha, es la convicción de la Presidenta Claudia Sheinbaum de que la educación es un derecho y que nadie se puede quedar sin estudiar por falta de recursos económicos. Es el plan de becas más importante en la historia de México” Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP



Asimismo, reiteró que el gobierno de México continuará trabajando para ampliar las oportunidades educativas, fortalecer la infraestructura escolar y garantizar que los apoyos lleguen directamente a las y los estudiantes que los necesitan.

cehr