CNTE declara fin de la primera etapa de su huelga nacional; inicia ‘nueva fase de reorganización’

Integrantes de la CNTE retiran sus campamentos de las calles del Centro Histórico de la CDMX.

La Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) declaró este sábado el fin de la primera etapa de su huelga nacional, después de lo cual, informó, la organización entró en una “nueva fase de reorganización” que les permita seguir luchando en favor de sus objetivos.

Así lo declaró el secretario General de la Sección XXXIV de la CNTE, Filiberto Frausto Orozco, durante la Asamblea que celebra este sábado la CNTE en la Sede de la Sección IX de la CDMX, mismo día en que la organización continúa con el levantamiento de su plantón en el Centro Histórico.

CNTE anunció el retiro temporal de su plantón en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Ahí, frente a sus compañeros, el líder de sección declaró:

“Hoy, 20 de junio de 2026, siendo las 11 horas con 29 minutos, declaramos culminada esta etapa de la huelga nacional, y entramos a una nueva fase de reorganización, para fortalecer a la CNTE hasta lograr el objetivo de las demandas centrales, la principal: abrogación de la Ley del ISSSTE”.

🚨El profesor Filiberto Frausto, líder de la CNTE, declaró la conclusión de la etapa de la huelga nacional y la entrada a una “nueva fase de lucha”.



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“La lucha no claudica en esta reorganización”: Sección XXII

En tanto, en el mismo evento, la secretaria general de la Sección XXII de la CNTE, Yenny Aracely Pérez, reiteró que la finalización de esta fase la huelga no significa un fin a la lucha, sino solo una reorganización.

“La lucha no claudica en esta reorganización. Por el contrario, seguiremos fortaleciéndonos desde las estructuras, entendiendo entonces que las decisiones no son de cúpulas”, dijo la líder de sección, en el mismo evento.

🚨Durante la conferencia de prensa de la CNTE, la maestra Yenny Araceli Pérez señaló que el balón mundialista rodó manchado. Explicó que esta pausa en el movimiento es para reorganizarse en sus estados y continuar con sus demandas.



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En el mismo sentido, Yenny Aracely recordó que la CNTE amagó con boicotear las celebraciones por el Mundial 2026 en el país si el Gobierno federal no atendía sus demandas, y dijo que, finalmente, sí “rodó el balón”, aunque “lo hizo con heridas abiertas” y “sangre”.

“Aunque sí rodó el balón, rodó con heridas abiertas, rodó con sangre, con desaparecidos, con un magisterio que también siente una traición de su propio gobierno”, abundó la líder de la Sección XXII.

🔴Ante el retiro de la #CNTE de las calles del centro histórico de la CDMX, la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo que será Gobernación y la SEP quienes deben de responder si fue una buena negociación la que se alcanzó con la dirigencia magisterial.



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Desde la semana anterior, la CNTE había comenzado con el retiro de parte de su campamento instalado en las calles del Centro Histórico. Ayer, se anunció la intención de terminar el plantón en su totalidad, bajo la premisa de que esto permitiría reorganizarse para continuar con las manifestaciones.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró que será en los próximos días cuando las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Gobernación (Segob) informen los detalles de este acuerdo. Así lo expresó cuestionada por la prensa a bordo de su vehículo en Tijuana, Baja California.

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