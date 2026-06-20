CNTE de Oaxaca retira plantón en CDMX; Asamblea Nacional alista decisión general

Con un desgaste acumulado a 19 días de que estalló en huelga nacional y luego de recibir “ofertas económicas” para atender problemáticas de algunas de sus secciones, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) emprendió una consulta a sus bases con la que busca definir si se tomará un receso o si mantendrá la movilización con la que tomó las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México y bloqueó puntos vitales en otras partes del país, en el marco de la justa mundialista que este año alberga el país.

Hasta el cierre de esta edición, la sesión de la Asamblea Nacional Representativa (ANR) del magisterio disidente continuaba con el análisis de las propuestas planteadas por autoridades del Gobierno, a sus demandas y, con la evaluación a las decisiones tomadas por algunas secciones, como la de Oaxaca, cuya mayoría votó por retirarse para una reorganización.

El Dato: El magisterio disidente insiste en que mantendrá la lucha por sus demandas centrales, como la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, pero reconoce avances.

En el que se esbozó como el último día de protesta, las y los maestros marcharon rumbo al Ángel de la Independencia, por la conmemoración de 10 años de la represión ocurrida en Nochixtlán, Oaxaca. Al término, Yenny Aracely Pérez, la secretaria general de la sección XXII de Oaxaca, la más numerosa en integrantes, confirmó que el Gobierno federal hizo una “oferta económica” a su sector durante una mesa tripartita, en donde se especificó que el recurso será para cubrir plazas de maestros en dicho estado que enfrenta un déficit de cerca de 10 mil docentes.

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Además de abstenerse de precisar el monto del ofrecimiento económico, la líder negó que la sección vaya a tener facultades sobre ese dinero y aseguró que la propuesta no fue un incentivo del Gobierno a cambio de levantar el plantón, porque además la propuesta tendría que pasar por la valoración de las bases.

Posteriormente, la sección XXII celebró una asamblea estatal en donde se aplicó una consulta a los docentes sobre si consideraban seguir adelante con la jornada de lucha, ante lo cual 12 mil 818 votaron por pausar las actividades, mientras que tres mil 594 pugnaron por seguir adelante.

Sobre una evaluación a las propuestas del Gobierno federal sobre sus demandas, cinco mil 249 docentes las consideraron nulas; 10 mil 596, mínimas e insuficientes; y 301 votos fueron para suficientes.

Al término de la asamblea estatal, la dirigente Yenny Pérez Martínez, señaló que esto se trata de una reorganización junto a las demás secciones estatales de la coordinadora y exhortó a que esto no sea considerado una derrota.

“Vamos entonces con los demás estados a organizarnos, no con una cuestión de derrota, porque no es de esa manera. Es una situación de reorganización y de suma de fuerza”, declaró.

A pesar de que la sección XXII de Oaxaca es la que se conforma del mayor número de integrantes dentro de la Coordinadora, su decisión no es definitiva ni aplicable para el total del movimiento magisterial. Los resultados fueron llevados ante la ANR que sesionó durante la noche para definir el rumbo de la huelga nacional.

Paralelamente a esta asamblea, secciones de la Ciudad de México mantuvieron una mesa de diálogo con representantes de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde se acordó sostener un nuevo diálogo entre el 22 y 26 de junio con el secretario educativo, Mario Delgado.

El líder de la sección, Pedro Hernández, comentó que uno de los acuerdos con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México fue el otorgamiento de 240 becas, diligencias para que se cuente con presupuesto considerado “necesario” —aunque no ahondó en detalles—, trabajar en la homologación de prestaciones concedidas en otros estados; aumentar los días extra pagados, estudiar el pago de un estímulo por grado académico, basificación de plazas y hasta evitar sanciones a maestros por “acusaciones falsas basadas en dichos”.

Hacia la noche, se observó que varios grupos de maestros levantaron sus casas de campaña sobre calles del Centro Histórico; sin embargo, los líderes seccionales descartaron que se tratara de la retirada del plantón, sino que se debe al relevo de maestros que llegarán en las próximas horas para suplir a quienes estuvieron esta semana.