Blindan zona aguacatera con 1,500 soldados

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional (GN) desplegaron ayer mil 557 elementos en Michoacán (900 y 657, respectivamente) para proteger la zona aguacatera y reforzar el combate a la extorsión, después de que Estados Unidos suspendió temporalmente las actividades de sus inspectores en la entidad por motivos de seguridad.

“Como parte de las operaciones para combatir los delitos de alto impacto y brindar seguridad a la población e inspectores de aguacate, Defensa y GN desplegaron mil 557 efectivos, éstos se suman a los elementos de SSPC, FGR y Marina desplegados en la entidad para continuar con las detenciones de generadores de violencia en diferentes municipios del estado”, añadió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un comunicado.

Unidades de la GN, ayer, en su despliegue en la zona productora del estado. ı Foto: Especial

El movimiento concentra personal federal y militar, que estará coordinado por autoridades de los tres órdenes de gobierno, para atender áreas productoras, empacadoras, carreteras y puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora forman parte de los municipios donde los efectivos realizarán patrullajes, reconocimientos terrestres, acciones disuasivas y acompañamiento a los puntos de revisión sanitaria vinculados con la producción agrícola.

Además, se fortalecerán el desarrollo de recorridos de prevención, instalación de puestos de inspección, patrullajes terrestres y aéreos, y acciones de inteligencia e investigación.

El contingente salió por tierra desde distintos puntos del país y quedará integrado a las operaciones de la 21 Zona Militar. Además de la vigilancia sobre la cadena aguacatera, la Defensa planteó acciones contra dirigentes y generadores de violencia de diversas organizaciones delictivas que operan en Michoacán.

Con este refuerzo, las autoridades buscan contener los cobros criminales contra agricultores, proteger rutas de traslado y respaldar las labores de inspección en los principales municipios aguacateros. Las operaciones de vigilancia se desarrollarán con “estricto apego al marco jurídico vigente” y respeto a los derechos humanos, añadió la Defensa.

CSP ordena reforzar la seguridad en Michoacán

| Por Yulia Bonilla |

Luego de que Estados Unidos emitiera una alerta de seguridad que derivó en la suspensión de las importaciones de aguacate proveniente de Michoacán, de donde además suspendió las labores de sus inspectores, el Gobierno de México ordenó un reforzamiento con mayor presencia de la Guardia Nacional (GN).

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el miércoles recibió a representantes de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) para ahondar en el plan de trabajo que se ha desarrollado desde tiempo atrás para fortalecer la seguridad en las regiones que se necesite.

“Estados Unidos retiró a sus inspectores, que es parte del acuerdo para la exportación. Para exportar aguacate tienen que ser inspeccionados tanto los huertos donde se produce, como en las zonas empacadoras. Entonces nos reunimos con ellos y estamos haciendo un plan de trabajo muy importante para garantizar todavía más la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional”, explicó.

Detalló que se analiza, junto con los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Columba López, la posibilidad de que la inspección de los aguacates que se envían a EU corra a cargo de inspectores del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), para reanudar las exportaciones.

“Lo segundo, a través de Roberto Velasco, del secretario (de Seguridad y Protección Ciudadana) Omar (García Harfuch) y de la Secretaría de Agricultura, se pidió a la embajada de los Estados Unidos que nos pudiéramos reunir a la brevedad posible con el Departamento de Agricultura y las áreas de inspección para que se pueda retornar a este trabajo o, en último de los casos, sustituirlo con inspectores de Senasica, que también es una probabilidad”, dijo.

La Presidenta enfatizó que los operativos de seguridad en esta entidad han dado diversos resultados, como detenciones importantes: “Recuerden que Uruapan y esta zona el general secretario envió tanto Guardia Nacional como elementos del Ejército; ha habido varias detenciones, también muy importantes. Pero hay otra zona importante donde nos piden que también haya presencia de la Guardia; entonces, vamos a enviar presencia”.

Sostuvo que las mesas de diálogo seguirán adelante junto con los productores de aguacate, quienes, aseguró, están de acuerdo con el plan de acción: “Con estas mesas de trabajo. Ellos coincidieron con este plan de acción, y esperamos que muy pronto se reanude. Ha ocurrido en otras ocasiones, no es la primera vez que ocurre. Y esperamos que muy pronto se reanude, y por eso es el diálogo y, al mismo tiempo, el fortalecimiento de la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia”.