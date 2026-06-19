Integrantes de CETEG agreden, desarman y vandalizan patrulla de GN en Acapulco | VIDEO

CETEG vandaliza patrulla de la GN en Acapulco; acusa que cuerpo de seguridad los "amenazó".

Integrantes de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) agredieron, desarmaron y vandalizaron una patrulla de agentes de la Guardia Nacional en Acapulco, en represalia por amenazas y burlas que, acusó la organización, ejerció el cuerpo de seguridad en su contra.

A través de videos que circularon en redes sociales, se aprecia a un grupo de manifestantes, con las características banderas rojas y prendas blancas de la CETEG, rodeando a una patrulla de la Guardia Nacional.

LAMENTABLE 🚨 CETEG AGREDE PATRULLA DE LA GUARDIA NACIONAL 😡😡



Integrantes de la CETEG atacar0n con tubos y garr0tes una patrulla de la Guardia Nacional en la Costera Miguel Alemán, en Acapulco.



La unidad se retiró del lugar y no se reportaron personas lesionadas. pic.twitter.com/SDlTS5pCZC — TORI Noticias (@tori_noticias) June 19, 2026

En la grabación se mira cómo los manifestantes, organizados, golpean una patrulla armados de bates y palos de bandera, mientras uno de ellos lanza consignas a través de un megáfono.

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Aunque por la calidad de la grabación no es perceptible el mensaje de los manifestantes, se escucha que uno de ellos dice: “...a esta Guardia que no queremos. Esta Guardia que ayer nos amenazó, se burló…”.

🚨 Tensión en Acapulco



Integrantes de la CETEG agredieron y desarmaron a agentes de la Guardia Nacional en Acapulco, Guerrero. Además, vandalizaron una patrulla de la corporación. La situación genera alerta en la zona turística. 🛑👇#Acapulco #Guerrero #CETEG #GuardiaNacional pic.twitter.com/nnCNsYganr — El Regional (@regionalmorelos) June 19, 2026

En tanto, los agentes de la Guardia Nacional se quedan de pie, al exterior de su vehículo, sin intentar forcejear con los manifestantes. Al final, abordan la patrulla y se retiran de la escena.

Los hechos habrían ocurrido en la Costera Miguel Alemán, en Acapulco. Sin embargo, no existe, hasta el momento, una comunicación por parte ni de la CETEG ni de la Guardia Nacional que verifique o brinde más información de los hechos.

Aspecto de un integrante de la CETEG. ı Foto: larazondemexico

Asimismo, se desconocen más detalles del episodio ocurrido esta semana que, según los integrantes de la CETEG, habrían resultado en “burlas” y “amenazas” por parte de la Guardia Nacional.

Por estos hechos, según los reportes locales, se reforzó la seguridad en Acapulco, especialmente debido a que la Costera Miguel Alemán es uno de los puntos más concurridos para el turismo en Acapulco, Guerrero.

CETEG convoca a manifestación en Chilpancingo

Por otro lado, la CETEG convocó a maestros en activo y jubilados a manifestarse en Chilpancingo, capital de Guerrero, para “coberturar la mesa tripartita con el Gobierno federal” y “demostrar la unidad”.

A través de una convocatoria en sus redes sociales, la CETEG llamó a una marcha en el contexto de la mesa tripartita que se llevará a cabo entre la organización y el Gobierno federal, el lunes 22 de junio.

La CETEG llamó a movilizarse ese día a las 09:00 horas, en “El Caballito” de Chilpancingo.

“La Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero CONVOCA a la base combativa de Guerrero activos y jubilados a la marcha estatal para coberturar a la mesa tripartita entre el Gobierno Federal, Estatal y la CETEG”, se lee en la convocatoria.

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