CNTE consultará hoy 19 de junio a sus bases sobre receso de huelga nacional

A 19 días de que estalló en huelga nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), realizará una consulta a sus bases para definir si se toma un receso a la movilización con la que ha mantenido tomadas las calles del Centro Histórico y realizado múltiples bloqueos viales en la Ciudad de México, así como en otros estados de la República.

Uno de los puntos acordados durante la sesión de la Asamblea Nacional Representativa, que se realizó hasta las primeras horas de este viernes, fue pedir la opinión de las y los docentes acerca de la protesta emprendida.

Asimismo, se acordó dar continuidad a las mesas tripartitas que el Gobierno Federal propuso para atender las problemáticas en cada uno de los estados.

También plantearon una reorganización para mantener la exigencia a la federación sobre una de sus demandas centrales que es la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007.

Como parte de la jornada prevista para este cierre de semana, las y los maestros marcharán rumbo al ángel de la independencia como parte de la conmemoración de 10 años de la represión ocurrida en Nochixtlán, Oaxaca.

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FGR