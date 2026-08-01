Defensa del ‘R1’ tramita amparo por presunta tortura e incomunicación y contra ‘expulsión’ a EU

La defensa legal de Ramón Ángel “N”, alias el “R1″, identificado como el principal autor intelectual del homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, promovió un juicio de amparo contra posibles actos de tortura e incomunicación, y para evitar una eventual “expulsión” a los Estados Unidos.

Según el expediente 866/2026, el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México admitió el recurso contra actos atribuidos a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “y otras autoridades”.

Según el documento, la demanda de amparo fue promovida contra la “orden de detención, [posibles actos de] incomunicación y tortura, [así como la] expulsión del territorio nacional y destierro a los Estados Unidos de América".

El ‘R1′, detenido en Atotonilco

El “R1″, identificado como el líder de “Los Rs”, célula criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido el pasado 30 de julio durante un operativo en el municipio de Atotonilco el Alto, Jalisco.

Tras un enfrentamiento con autoridades federales, también fue aprehendido Jesús Salvador “N”, alias “El Chuy”, identificado como hombre de confianza del “R1″, y fue abatido Sergio Antonio “N”, alias “El Tohui”.

Elementos de Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron a los detenidos tres armas de fuego, cartuchos de diferentes calibres, vehículos y otros artículos, según informó el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el “R1” participó en la “decisión, planeación y financiamiento” del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas, en pleno Centro Histórico del municipio de Uruapan, Michoacán.

Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como el autor intelectual del cobarde homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido después de meses de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación de @SSPCMexico y Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 30, 2026

“Los Rs” tienen presencia en Jalisco y Michoacán, donde operan en los municipios de Apatzingán, Uruapan y Morelia. La célula delictiva está vinculada con delitos como extorsión, homicidio y narcomenudeo, con afectación directa a productores, empresarios y familias.

Con la captura de Ramón Ángel “N”, suman 31 personas detenidas por el homicidio de Carlos Manzo, destacó García Harfuch.

Además, el “R1″ estaría relacionado con el feminicidio de la creadora de contenido Valeria Márquez López, ocurrido el 13 de mayo de 2025.

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cehr