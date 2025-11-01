Asesinan a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, durante el Festival de Velas

Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, fue asesinado este sábado 1 de noviembre durante el Festival de Velas, en pleno Centro Histórico del municipio.

Dos personas presuntamente involucradas en el homicidio fueron detenidas y uno de los agresores fue abatido, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, al añadir que autoridades estatales y federales resguardan la zona y realizan patrullajes “para garantizar la seguridad de la población”.

Derivado de una agresión ocurrida esta tarde en el centro de Uruapan, Michoacán, donde lamentablemente perdió la vida el presidente municipal Carlos Manzo, fueron detenidas dos personas involucradas en los hechos y uno de los agresores perdió la vida.



Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, confirmó la detención de dos sospechosos y el aseguramiento del arma utilizada en el crimen.

Añadió que elementos de la Guardia Nacional se encuentran en Uruapan para coordinar las acciones de seguridad junto al secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés y que “todas las instancias de seguridad se encuentran trabajando en la investigación inmediata de los hechos”.

Por separado, el gobierno municipal informó que por la agresión también resultó herido el secretario de Obras Públicas, Esteban Constantino Magaña.

Agregó que el tirador sería la persona abatida por las autoridades y que en la escena también se encuentran elementos de la Guardia Civil, así como agentes de investigación.

En redes sociales comenzó a circula un video en el que es posible escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego durante el Festival de Velas, en la explanada de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en la zona centro de Uruapan.

En las imágenes se observa a la multitud disfrutando de la celebración con motivo del Día de Muertos, hasta que, al fondo, al menos seis disparos desatan el pánico entre los asistentes, que corren y tiran al suelo para resguardarse.

¿Quién era Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado?

Carlos Manzo Rodríguez tenía 40 años de edad y era presidente municipal de Uruapan desde 2024 como candidato independiente.

Era licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), y antes de ser alcalde se desempeñó como diputado federal de Morena, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL).

Antes, entre 2017 y 2018, trabajó como auditor en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.

