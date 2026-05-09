Productores encaran a diputada de Morena en restaurante de Zacatecas

Productores de frijol protagonizaron una protesta este sábado en Zacatecas, luego de ingresar a un restaurante del Centro Histórico para exigir a representantes de Morena atender la crisis que enfrenta el campo por los bajos precios del grano y los problemas en su comercialización.

De acuerdo con reportes difundidos, los campesinos confrontaron a la diputada federal Soledad Luévano Cantú y a Ernesto González Romo, identificados como integrantes de Morena, mientras se encontraban en un establecimiento de la capital zacatecana.

En videos compartidos en redes sociales se observa a los manifestantes reclamar a los funcionarios presunta falta de atención a las demandas del sector agrícola. Entre gritos de “menos lujos y más resultados para el campo”, los productores exigieron que abandonaran el lugar y escucharan las problemáticas relacionadas con el precio del frijol.

#México Campesinos irrumpen en restaurante y encaran a diputada de Morena en Zacatecas



Un grupo de campesinos irrumpió en un restaurante de lujo en #Zacatecas para exigir atención directa a la diputada federal de Morena, Soledad Luévano, así como a otros funcionarios y… pic.twitter.com/erOmlERGZy — RIOaxaca (@rioaxaca) May 9, 2026

La movilización ocurre en medio de la inconformidad de agricultores zacatecanos que desde hace semanas mantienen protestas y bloqueos para denunciar pérdidas económicas derivadas del bajo precio de garantía del producto.

Según las denuncias de los campesinos, el precio de compra del frijol se mantiene alrededor de los 16 pesos por kilogramo, pese a que previamente se habrían planteado mecanismos para alcanzar hasta 27 pesos por kilo, cifra que consideran necesaria para cubrir costos de producción.

Los productores también han acusado irregularidades en los procesos de acopio y comercialización del grano, además de retrasos que han provocado que parte de las cosechas permanezcan almacenadas desde finales de 2025.

La tensión en Zacatecas por este conflicto ha ido en aumento. Apenas el pasado 7 de mayo, grupos de campesinos irrumpieron en el Congreso local para exigir respuestas de autoridades estatales y federales sobre el manejo de programas relacionados con el frijol.

Hasta el momento, ni representantes del gobierno estatal ni dirigentes de Morena en Zacatecas han informado sobre acuerdos concretos tras el incidente registrado en el restaurante.

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MSL