Salomón Jara inaugura puente y carreteras en Oaxaca; garantiza conectividad para la Costa

Como parte de la estrategia Obras Primavera, el gobernador Salomón Jara Cruz inauguró infraestructura carretera y comunitaria en la región Costa, destacando la entrega del puente vehicular sobre el río Yuta Chiñu, en el municipio de Pinotepa de Don Luis, con una inversión de 10 millones 800 mil pesos.

Ubicado sobre la calle Porfirio Díaz, esta obra cuenta con más de 20 metros de longitud y un ancho superior a seis metros, además de banquetas, guarniciones de concreto, señalética y revestimiento en ambos accesos.

Puente vehicular sobre el río Yuta Chiñu. ı Foto: Cortesía

En esta misma demarcación, Jara Cruz también inauguró la primera etapa de la carretera con concreto hidráulico Pinotepa de Don Luis–San Pedro Jicayán, con un monto de 9 millones 948 mil pesos, para fortalecer la conectividad entre localidades de esta zona costeña.

TE RECOMENDAMOS: Tras revisión en empresa de mensajería Aseguran 2 kilos de metanfetamina ocultos en paquetes de dulces en Michoacán

En San Juan Colorado, el mandatario estatal inauguró la carretera con concreto hidráulico del entronque Pinotepa de Don Luis–San Juan Colorado–Agua Fría, una vialidad que mejora el acceso de las familias y facilita el traslado de productos y servicios.

Además, anunció nuevas acciones para este municipio , entre ellas un sistema de red de agua potable, la construcción de pisos firmes y obras educativas. Asimismo, el gobernador entregó una barda perimetral en el preescolar Francisco I. Madero, con un monto superior a tres millones de pesos, así como un techado en la escuela Secundaria General José Martí.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. ı Foto: Cortesía

Finalmente, en San Miguel Tlacamama entregó la carretera El Terrero, edificada con concreto hidráulico de más de 20 centímetros de espesor y conecta al entronque con la vía Yucudaa–Santiago Pinotepa Nacional. La obra incluyó terraplenes, cunetas, guarniciones y señalamiento vial, con un financiamiento superior a 5 millones de pesos.

cehr