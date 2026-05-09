Tras revisión en empresa de mensajería

Aseguran 2 kilos de metanfetamina ocultos en paquetes de dulces en Michoacán

Binomio canino detectó cajas y bolsas con dulces comprimidos que contenían dos kilogramos de presunta metanfetamina

Metanfetamina se encontraba oculta en paquetes de dulces.
Metanfetamina se encontraba oculta en paquetes de dulces. Foto: X, @GabSeguridadMX
Por:
La Razón Online

Autoridades federales decomisaron dos kilogramos de presunta metanfetamina ocultos en paquetes de dulces dentro de una empresa de mensajería ubicada en Morelia, Michoacán.

El aseguramiento ocurrió durante una inspección aleatoria a empresas del giro en la capital michoacana, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Durante un recorrido en el establecimiento, un binomio canino detectó cajas y bolsas con dulces comprimidos que ocultaban la posible droga.

Al revisar el contenido, las autoridades localizaron cuatro paquetes de plástico con aparente metanfetamina. El cargamento fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que continuará con la investigación para deslindar responsabilidades.

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En el decomiso participaron elementos de la Agencia de investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC, con apoyo de un binomio canino.

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cehr

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