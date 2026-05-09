Aseguran 2 kilos de metanfetamina ocultos en paquetes de dulces en Michoacán

Autoridades federales decomisaron dos kilogramos de presunta metanfetamina ocultos en paquetes de dulces dentro de una empresa de mensajería ubicada en Morelia, Michoacán.

El aseguramiento ocurrió durante una inspección aleatoria a empresas del giro en la capital michoacana, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Durante un recorrido en el establecimiento, un binomio canino detectó cajas y bolsas con dulces comprimidos que ocultaban la posible droga.

Al revisar el contenido, las autoridades localizaron cuatro paquetes de plástico con aparente metanfetamina. El cargamento fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, que continuará con la investigación para deslindar responsabilidades.

TE RECOMENDAMOS: Exigen respuestas por bajos precios del frijol Productores encaran a diputada de Morena en restaurante de Zacatecas

En el decomiso participaron elementos de la Agencia de investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSPC, con apoyo de un binomio canino.

En Michoacán, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y @SSPCMexico, con apoyo de un binomio canino adiestrado para la detección de narcóticos, aseguraron 2 kilos de metanfetamina ocultos en cajas de dulces en una empresa de mensajería.



Resultado de… pic.twitter.com/nsyZk4f4Nm — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 9, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr