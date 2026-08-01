Aspirantes seleccionados convocan marcha en la UNAM contra examen de control

La inconformidad por la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de aplicar un examen presencial de control a aspirantes admitidos continúa creciendo. Un grupo de jóvenes convocó a una marcha pacífica en Ciudad Universitaria para exigir que se respeten los resultados del proceso de ingreso a licenciatura y manifestar su rechazo a la nueva evaluación.

La movilización representa un nuevo paso en el conflicto surgido tras el anuncio de la universidad, asimismo algunos aspirantes adelantaron que analizan presentar amparos para intentar frenar la medida al considerar que modifica las condiciones del proceso de admisión una vez publicados los resultados.

De acuerdo mensajes compartidos en redes sociales, la marcha busca expresar el desacuerdo con el examen de control y solicitar que la UNAM mantenga válidos los resultados obtenidos por quienes, aseguran, realizaron la evaluación de manera honesta.

Los inconformes sostienen que la decisión afecta también a miles de aspirantes que no incurrieron en ninguna irregularidad y que ahora deberán someterse a una nueva prueba para conservar su lugar en la máxima casa de estudios.

Están tan muertos los tramposos del examen de la UNAM que solicitan a los asistentes a la marcha que repasen las preguntas de examen por si los entrevistan los medios de comunicación durante la marcha que tienen prevista para el lunes 3 de agosto pic.twitter.com/Pc6M4mNsYZ — Fabián Ferrari (@Ferrarimath) August 1, 2026

¿Por qué convocaron a la marcha?

La protesta surge después de que la UNAM informara que aplicará un examen presencial de control a los aspirantes seleccionados como parte de las acciones para verificar la autenticidad de los resultados del proceso de admisión 2026.

La institución explicó que la medida fue adoptada tras detectar anomalías y posibles casos de fraude durante la aplicación del examen en línea, por lo que decidió implementar una evaluación adicional para garantizar la transparencia y la equidad del proceso.

Sin embargo, los estudiantes inconformes consideran que la decisión vulnera sus derechos al modificar las reglas después de que los resultados ya habían sido publicados.

Ya andan muy asustados los tramposos. Si bien la UNAM falló con la aplicación del examen en línea. La solución puesta sobre la mesa parece ser la más pertinente y la menos injusta para este proceso en el que varios aspirantes optaron por la deshonestidad pic.twitter.com/dKnWPMKXDz — Fabián Ferrari (@Ferrarimath) August 1, 2026

Los jóvenes argumentan que obtuvieron su lugar conforme a las bases establecidas en la convocatoria original y que la universidad no debería exigir una nueva evaluación para validar los resultados.

Con la movilización y las acciones legales en curso, el conflicto entre los aspirantes y la UNAM continúa escalando mientras la institución mantiene firme su decisión de aplicar el examen presencial como parte de las medidas para dar certeza al proceso de admisión correspondiente al ciclo escolar 2026-2027.

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MSL