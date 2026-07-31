UNAM aplicará examen de control presencial tras detectar irregularidades en admisión 2026

El rector de la UNAM, Leonarlo Lomelí Vanegas, acepta la recomendación de la Comisión Técnica.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará un examen de control en modalidad presencial a un universo de aspirantes, después de las irregularidades identificadas en el proceso que este año se realizó completamente vía remota.

En conferencia de prensa, el director de la Comisión Técnica para la revisión del examen, Eduardo Bárzana, presentó los resultados del análisis del examen y sugirió a la Rectoría de la UNAM llevar a cabo un examen de control en modalidad presencial.

UNAM da conferencia sobre revisión de resultados del examen de admisión de Licenciatura. ı Foto: Captura de video

De acuerdo con lo presentado por Bárzana García, la recomendación del examen presencial de control contempla tanto a quienes ya habían sido notificados como aceptados como a aspirantes que alcanzaron un puntaje igual o superior al menor puntaje de ingreso registrado entre 2021 y 2026 para la misma carrera, plantel y modalidad.

No obstante, la Comisión subrayó que la convocatoria al examen de control no constituye una acusación contra los aspirantes convocados.

🚨#ÚltimaHora | Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 de la UNAM recomienda realizar un “examen de control” presencial.



Así lo informa Eduardo Bázana García, presidente de la Comisión.



Deberá ser presencial y aplicará a aspirantes que… pic.twitter.com/4XF95dGzY9 — Azucena Uresti (@azucenau) July 31, 2026

En tanto, la Comisión continuará investigando el origen de las irregularidades y elaborará nuevos informes para deslindar responsabilidades y proponer cambios futuros al proceso de admisión.

“No es haciendo trampas como se forma a los profesionales”: Rector acepta propuesta

Después de escuchar la propuesta del director de la Comisión Técnica, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, informó que aceptó la recomendación, por lo que procederá la implementación del examen presencial de control.

Aspirantes pidieron la repetición del examen y la vuelta a la modalidad presencial. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

Lomelí Vanegas remarcó que “no se trata de un nuevo examen”, sino de un ejercicio con el cual se garantizará que “las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja”.

En ese sentido, el rector de la UNAM aseguró que la comisión de “trampas” es inadmisible no solo para la institución, sino para la sociedad en su conjunto.

El Dr. Eduardo Bárzana, director de la Comision Técnica, y el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas. ı Foto: Captura de video

“El hacer trampa es algo que no solamente daña a la institución, es algo que daña a la sociedad en su conjunto, es algo que erosiona el tejido social”, expresó en la conferencia.

En este sentido, ofreció una disculpa a nombre de la institución para los estudiantes que sí se prepararon y obtuvieron un lugar por la vía legal a la máxima casa de estudios.

Irregularidades en examen que se aplicó vía remota provocó descontento entre aspirantes. ı Foto: David Patricio Rubio (La Razón de México)

“Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso”, expresó el rector de la UNAM.

Finalmente, Leonardo Lomelí Vanegas adelantó que en los próximos días se dará más información sobre la aplicación del examen de control.

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