UNAM aplicará examen de control presencial tras detectar irregularidades en admisión 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aplicará un examen de control en modalidad presencial a un universo de aspirantes, después de las irregularidades identificadas en el proceso que este año se realizó completamente vía remota.
En conferencia de prensa, el director de la Comisión Técnica para la revisión del examen, Eduardo Bárzana, presentó los resultados del análisis del examen y sugirió a la Rectoría de la UNAM llevar a cabo un examen de control en modalidad presencial.
De acuerdo con lo presentado por Bárzana García, la recomendación del examen presencial de control contempla tanto a quienes ya habían sido notificados como aceptados como a aspirantes que alcanzaron un puntaje igual o superior al menor puntaje de ingreso registrado entre 2021 y 2026 para la misma carrera, plantel y modalidad.
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No obstante, la Comisión subrayó que la convocatoria al examen de control no constituye una acusación contra los aspirantes convocados.
En tanto, la Comisión continuará investigando el origen de las irregularidades y elaborará nuevos informes para deslindar responsabilidades y proponer cambios futuros al proceso de admisión.
“No es haciendo trampas como se forma a los profesionales”: Rector acepta propuesta
Después de escuchar la propuesta del director de la Comisión Técnica, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, informó que aceptó la recomendación, por lo que procederá la implementación del examen presencial de control.
Lomelí Vanegas remarcó que “no se trata de un nuevo examen”, sino de un ejercicio con el cual se garantizará que “las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja”.
En ese sentido, el rector de la UNAM aseguró que la comisión de “trampas” es inadmisible no solo para la institución, sino para la sociedad en su conjunto.
“El hacer trampa es algo que no solamente daña a la institución, es algo que daña a la sociedad en su conjunto, es algo que erosiona el tejido social”, expresó en la conferencia.
En este sentido, ofreció una disculpa a nombre de la institución para los estudiantes que sí se prepararon y obtuvieron un lugar por la vía legal a la máxima casa de estudios.
“Ofrezco una disculpa a las aspirantes y a los aspirantes que habiendo sido aceptados limpiamente serán convocados a presentar el examen de control, pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el acceso”, expresó el rector de la UNAM.
Finalmente, Leonardo Lomelí Vanegas adelantó que en los próximos días se dará más información sobre la aplicación del examen de control.
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