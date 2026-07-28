Crece presión sobre examen de la UNAM; ésta ofrece estar con los que estudiaron

Actuales estudiantes y aspirantes no seleccionados a cursar una carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protestaron para exigir que esta casa de estudios vuelva a aplicar el examen de admisión de manera presencial, ante las sospechas de trampa que surgieron con los resultados atípicamente altos que se observaron en la aplicación de prueba en línea.

La movilización se registró ayer en el corazón de Ciudad Universitaria, donde alrededor de un centenar de jóvenes, varios de ellos acompañados por padres de familia, caminaron rumbo a la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría para entregar pliegos petitorios en donde expresaron sus demandas.

El Dato: Un análisis reveló que, en la prueba del pasado 17 de julio, 30% de los aspirantes a la carrera de Medicina superó los 100 aciertos, contra el 9% del año anterior.

La exigencia central de los inconformes no sólo es que se regrese al examen presencial para los ciclos escolares futuros, sino que los resultados para la generación entrante sean anulados y se repita la prueba de manera presencial.

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Los manifestantes sostuvieron que esto permitirá que todos los aspirantes presenten el examen en igualdad de condiciones y bajo criterios que permitan corroborar que quien pasó es porque cuenta con los conocimientos para obtener un lugar en la UNAM.

“Que la Universidad Nacional Autónoma de México, en ejercicio de su autonomía y responsabilidad social, determine que el concurso de selección de ingreso a nivel licenciatura se efectúe de manera única y exclusivamente presencial en esta y todas las convocatorias futuras, con la finalidad de asegurar la equidad en las condiciones de aplicación, erradicar empoderables tecnológicos ajenos al sustentante y brindar certeza sobre la transparencia del proceso”, se lee en el pliego.

A lo largo de su paso, los manifestantes expresaron consignas para cuestionar los resultados y exigir que ninguna persona que haya incurrido en trampa tenga un lugar. Asimismo, cuestionaron la confiabilidad que tendrá esta generación de alumnos, a la cual, remarcaron, se les recordará por haber formado parte de un proceso que pone en duda su disciplina y conocimientos.

Entre las consignas se replicaba el rechazo a la inteligencia artificial en este tipo de pruebas, así como que las autoridades educativas no garantizaran con firmeza que el proceso fuera limpio y que, ahora con una controversia encima, se demoren en dar respuestas. Pasada una hora de la protesta sobre las “islas” en Ciudad Universitaria, representantes, entre ellos el coordinador de Planeación Institucional de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria, Jorge Hugo Ibarra Cárdenas, se presentaron en representación del rector para atender al contingente y recibir el pliego petitorio.

Los inconformes expresaron descontento por no haber sido recibidos por el rector y luego de remarcar sus reclamos terminaron por retirarse del lugar, situación también provocada por la tromba que cayó al sur de la Ciudad de México.

Entre las voces que acudieron a demandar la restitución del proceso estuvo Camilo Sebastián Jiménez, aspirante a la Facultad de Medicina, de la cual quedó fuera por un acierto, ya que en la prueba sacó 116 reactivos correctos, pero el límite para ingresar quedó en 117.

Seguro de que se preparó totalmente para pasar la prueba y no recurrió a trampas como las que otros aspirantes, señala, incluso presumen en redes sociales, ahora pone en duda su intención de volver a aspirar por un lugar en la UNAM y comenzará a buscar otras alternativas.

“Mi sentir es como inconformidad y una injusticia de que hay mucha gente que realizó trampa y lo han dicho en grupos de Facebook, en TikTok, en redes sociales, que hicieron trampa y no les importó quedar. Y hay personas en Medicina que, tal cual, dijeron: ‘Hice trampa y no me interesa’.

“El problema aquí es que no trabajas con algo que sea material, como una ingeniería o en política o en arquitectura, que no trabajas con personas. Aquí tu vida, la vida de una persona va depender de ti, y en un futuro no creo que a la gente le guste que su doctor haya entrado a medicina con trampa y que no fuera capaz de entrar de forma honesta”, declaró.

Confía Gobierno que en breve resuelvan polémica

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su confianza en que la UNAM resuelva pronto la controversia que enfrenta a raíz de los resultados altamente atípicos que se registraron en su último examen de admisión a licenciatura y que, por primera vez se presentó en línea.

Consultada en su conferencia acerca de las exigencias que parte de la comunidad universitaria ha hecho para que vuelva el examen presencial, comentó que ella no intervendrá en esa decisión porque es una institución autónoma. Enfatizó que esta respuesta debe de darse para que las y los jóvenes tengan certidumbre del proceso.

Marcha de estudiantes y aspirantes afectados por el proceso de selección para el ingreso a la UNAM, el 27 de julio de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

“No puedo yo decir en qué y en qué no estoy de acuerdo. Es una decisión que le corresponde a la UNAM, no a la Presidenta de la República. Es una institución autónoma de mucho prestigio. Les ocurrió este problema y tienen que darle una solución. Y confiamos en que buscarán la mejor solución lo más pronto posible para poder dar certidumbre a todos los que quieren entrar a la UNAM”, expresó.

El Tip: El titular de la SEP, Mario Delgado, dijo que se mantiene en contacto con el rector para apoyar en lo que sea.

En su oportunidad, Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, señaló que el problema fue en la herramienta tecnológica que se utilizó, más no en la presentación en línea del examen, ya que esta modalidad se ha utilizado en otras instituciones.

“Hubo un cambio en la forma de hacer el examen, que es ahora de manera virtual. Eso por sí solo no dice nada, porque en otras instituciones se ha hecho virtual y ha funcionado perfectamente; al revés, hay muchos casos muy positivos, que ha subido la cantidad de aspirantes. Pero es la parte tecnológica también mezclada con la parte, digamos, académica o de los reactivos”, dijo.

Universidad ofrece estar con quienes estudiaron

| Por Yulia Bonilla |

Con la puerta abierta para que se llegue “hasta sus últimas consecuencias”, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, instaló la Comisión Técnica que revisará el procedimiento utilizado para el reciente examen de admisión a sus licenciaturas y cuyos resultados han sido objeto de sospecha por posibles trampas de las y los aspirantes.

La instalación se llevó a cabo en la sala 1 de la Coordinación de Vinculación con el Consejo Universitario de la Torre de Rectoría, donde se reunieron las y los 16 especialistas en múltiples disciplinas, como psicología educativa, biotecnología, física, actuaría y más, para encontrar las causas que pudieron haber llevado a fallas en la aplicación de la prueba de ingreso .

Durante la reunión, el rector dio libertad a los integrantes de la comisión para que soliciten la información y puedan pedir más información a las personas involucradas que consideren necesarias.

“Siéntanse en la absoluta libertad de pedir la información adicional que consideren necesaria; así como de convocar a las y/o los funcionarios involucrados que consideren que deben aportar mayor información, así como en libertad de solicitar información sobre los procedimientos que se llevaron a cabo” Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM



Al centro, Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, durante la instalación del Comité. ı Foto: UNAM

UNAM no descarta repetir el examen de admisión

De acuerdo con el comunicado emitido posteriormente, el rector remarcó que no se descartará ninguna opción, debido a que el interés primordial es aclarar qué sucedió y brindar una explicación a la sociedad.

También subrayó que el fin de este proceso es “garantizar el acceso equitativo de las y los aspirantes a la educación superior que imparte la UNAM y, también, extraer lecciones útiles, no solo para la casa de estudios, sino para el conjunto de las instituciones de educación superior que puedan pasar por una situación de este tipo para prevenirlas”.

“No podemos permitir que el acceso a la Universidad se vea afectado por aquellos aspirantes que pudieron tener algún tipo de ayuda, en perjuicio de las y los aspirantes que estudiaron, se prepararon y buscaron en el examen de ingreso la oportunidad de acceder a la educación superior” Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM



En su mensaje también comentó que la Comisión Técnica podría tener resultados en los próximos días para contar con una ruta que atienda el problema y brinde certidumbre a los aspirantes, “con independencia de que las investigaciones y el deslinde de responsabilidades pueda seguir hasta sus últimas consecuencias ”, dijo.

#BoletínUNAM Instala el #RectorLomelí la Comisión Técnica para la revisión del examen de ingreso a la licenciatura 2026 > https://t.co/P6broyMMln pic.twitter.com/wXF38MruM0 — UNAM (@UNAM_MX) July 27, 2026

Marchan para exigir examen presencial de ingreso a la UNAM

Estudiantes y aspirantes a ingresar a la UNAM protestaron este lunes para exigir a la máxima casa de estudios que vuelva a aplicar el examen de admisión de manera presencial, ante las sospechas de trampa que surgieron con los resultados atípicamente altos tras la aplicación de prueba en línea.

A la movilización, convocada en inmediaciones de Ciudad Universitaria, asistieron un centenar de jóvenes, varios acompañados por padres de familia, que caminaron con dirección a la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría.

Estudiantes y aspirantes marcharon en Ciudad Universitaria para exigir que la UNAM restablezca el examen de admisión presencial y revise los resultados del proceso en línea. ı Foto: Yulia Bonilla (La Razón de México)

Además del regreso del examen presencial, los inconformes demandan que los resultados de la última prueba sean anulados y se repita de manera presencial.

Lo anterior, para que las y los aspirantes presenten el examen en igualdad de condiciones y bajo criterios que permitan corroborar que cuentan con los conocimientos para obtener un lugar en la UNAM.

Marcha de estudiantes y aspirantes afectados por el proceso de selección para el ingreso a la UNAM, el 27 de julio de 2026. ı Foto: David Patricio / La Razón

Respaldan en San Lázaro ruta para resolver conflicto

| Redacción |

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, externó su respaldo a la ruta definida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para dar una solución a las controversias sobre el reciente proceso de admisión a licenciatura.

Durante una conferencia de prensa este lunes, López Rabadán reconoció la decisión del rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí, de instalar una comisión técnica integrada por especialistas y ordenar una revisión exhaustiva del referido ejercicio.

La diputada panista consideró que la decisión de suspender de manera temporal los trámites de entrega de documentos e inscripción de aspirantes a licenciatura ante posibles anomalías en los resultados del concurso de selección fue la correcta.

“La UNAM actuó con responsabilidad, ante el problema, al detener preventivamente el procedimiento y esclarecer lo ocurrido antes de continuar con las inscripciones. Es nuestra máxima casa de estudios, y es por ello indispensable privilegiar el rigor técnico, la legalidad y la equidad”, subrayó la legisladora.

López Rabadán sostuvo que la investigación debe realizarse de manera expedita y deslindar responsabilidades, y señaló que no debe permitirse que una persona obtenga un lugar mediante fraude, manipulación o cualquier ventaja indebida.

“Al mismo tiempo, deben protegerse los derechos de los aspirantes que participaron de buena fe y cuyos resultados sean legítimos. La actuación de algunas personas no puede perjudicar a miles de jóvenes que se prepararon y cumplieron correctamente con el proceso”, agregó.

La presidenta de la mesa directiva en San Lázaro indicó que un lugar en la UNAM debe ganarse con preparación y mérito, nunca mediante trampas, por lo que cualquier investigación será necesaria e indispensable para castigar las irregularidades, sin perjudicar a quienes sí lo hicieron bien, ética y correctamente.

“Como egresada de la UNAM reconozco la autonomía universitaria y confío en que nuestra máxima casa de estudios ofrecerá respuestas claras, garantizará un proceso justo y preservará el prestigio que ha construido en su historia”, concluyó.

Usa IA 90% de universitarios y menos de la mitad verifica

| Por Yulia Bonilla |

Ensimismados, apáticos con atravesar un aprendizaje y dependientes de una herramienta tecnológica que resuelva las dudas y hasta tareas, es como Alma observa a sus compañeros de licenciatura, a quienes les lleva alrededor de 10 años de diferencia.

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en la aliada recurrente de estudiantes que ven en ésta un ahorro de tiempo y complejidades para resolver ejercicios cuyo objetivo es reforzar su desarrollo profesional.

El Dato: Más de 76% de los estudiantes y 75% de los docentes consultados asegura no conocer ninguna normativa institucional sobre el uso de la inteligencia artificial.

En el ciclo escolar recién concluido, autoridades educativas de distintos subsistemas, encabezados por la Secretaría de Educación Pública (SEP), realizaron la Encuesta Nacional Usos y Percepciones sobre la Inteligencia Artificial Generativa (ENIAG 2025) en la educación superior en México, que arrojó que más del 90 por ciento de estudiantes utiliza la IA de manera cotidiana o recurrente.

El resultado inquieta al también observarse que menos de la mitad, 48.2 por ciento, aseguró que verifica siempre la información que le brinda este recurso tecnológico. Ante ello, la propia encuesta acota que verificar no equivale necesariamente a aplicar un pensamiento crítico, únicamente podría tratarse de una acción para ajustar las respuestas generadas, a fin de evitar cuestionamientos o sanciones.

El Tip: más de 80% de los alumnos considera que la IA transformará su carrera o área de estudio.

En el ejercicio para el que participaron dos mil 900 instituciones y se analizaron las respuestas de un millón 143 mil 451 estudiantes y 133 mil 582 docentes en educación superior, se observó que el uso principal que los alumnos le dan a la IA es para producir textos, que son una de las formas de evaluación más utilizadas en algunas disciplinas, por medio de ensayos, reportes o protocolos de investigación.

Otro de los planteamientos dentro de la encuesta fue el uso que se le da a la inteligencia artificial en acciones relativas al razonamiento, análisis, reflexión, creación, como un “recurso complementario en sus procesos complejos de pensamiento”, ante lo que 82.3 por ciento reconoció que lo usa en gran medida; 11.2 por ciento, poco o nada, 3.1 por ciento dijo que no sabe y 3.4 por ciento aseguró que no la utiliza para tales tareas.

Alma, estudiante de teatro en el sector público, compartió la sorpresa que le genera notar cómo algunos de sus compañeros dejan la resolución de tareas vinculadas estrictamente a la creación, criterio e imaginación humana —dada la disciplina en la que se preparan— a la herramienta digital, saltándose así el proceso creativo que deberían desarrollar y que es la base del camino que buscan seguir a futuro.

Los resultados hicieron que la autoridad educativa reconozca dentro de la encuesta que la IA no es sólo una herramienta técnica, sino que se ha convertido en un recurso que “incide en los procesos cognitivos y pedagógicos y plantea nuevos desafíos para la enseñanza”.

La encuesta también mostró que los alumnos autoperciben una mejora en su desempeño académico y que, asimismo, notan que el uso de este recurso ya transforma el curso de sus carreras o áreas de estudio: 41.4 por ciento, mucho; 39.1 por ciento, algo; 5.2 por ciento considera que nada y el 14.4 por ciento dice que lo desconoce. A pesar de la elevada utilización de la IA, ésta no deja de generar preocupación entre las comunidades estudiantiles, donde uno de cada tres manifiesta inquietudes por la información falsa y desinformación que genera este recurso. Las preocupaciones se centran en estados como Colima, Ciudad de México y Jalisco.

La llegada de la Inteligencia Artificial también ha significado otras complejidades, como la apertura de nuevas brechas institucionales sobre el dominio que hay de esta herramienta.

De igual manera, su uso va más allá de lo académico. Aunque en una dimensión menor, pero nueve por ciento de alumnos dijo que también usa la IA como apoyo emocional, por ejemplo, para pedir consejos sobre ansiedad, estrés, depresión, tristeza, sentir que alguien los escucha, simular conversaciones y buscar motivación.

Sobre este escenario, la SEP admitió que la Inteligencia Artificial ya es parte de la vida académica en México y requiere un abordaje sin mayores esperas, como parte de lo cual, a partir de dicha encuesta, se trazaron algunas propuestas, como modificar las formas de evaluación considerando el uso de la

IA, actualizar los planes de estudio y también desarrollar esquemas que garanticen que todos tengan acceso a dicha herramienta.