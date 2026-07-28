Respaldan en San Lázaro ruta para resolver conflicto

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, externó su respaldo a la ruta definida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para dar una solución a las controversias sobre el reciente proceso de admisión a licenciatura.

Durante una conferencia de prensa este lunes, López Rabadán reconoció la decisión del rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí, de instalar una comisión técnica integrada por especialistas y ordenar una revisión exhaustiva del referido ejercicio.

La diputada panista consideró que la decisión de suspender de manera temporal los trámites de entrega de documentos e inscripción de aspirantes a licenciatura ante posibles anomalías en los resultados del concurso de selección fue la correcta.

“La UNAM actuó con responsabilidad, ante el problema, al detener preventivamente el procedimiento y esclarecer lo ocurrido antes de continuar con las inscripciones. Es nuestra máxima casa de estudios, y es por ello indispensable privilegiar el rigor técnico, la legalidad y la equidad”, subrayó la legisladora.

López Rabadán sostuvo que la investigación debe realizarse de manera expedita y deslindar responsabilidades, y señaló que no debe permitirse que una persona obtenga un lugar mediante fraude, manipulación o cualquier ventaja indebida.

“Al mismo tiempo, deben protegerse los derechos de los aspirantes que participaron de buena fe y cuyos resultados sean legítimos. La actuación de algunas personas no puede perjudicar a miles de jóvenes que se prepararon y cumplieron correctamente con el proceso”, agregó.

La presidenta de la mesa directiva en San Lázaro indicó que un lugar en la UNAM debe ganarse con preparación y mérito, nunca mediante trampas, por lo que cualquier investigación será necesaria e indispensable para castigar las irregularidades, sin perjudicar a quienes sí lo hicieron bien, ética y correctamente.

“Como egresada de la UNAM reconozco la autonomía universitaria y confío en que nuestra máxima casa de estudios ofrecerá respuestas claras, garantizará un proceso justo y preservará el prestigio que ha construido en su historia”, concluyó.

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cehr