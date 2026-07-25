UNAM: pase reglamentado no será afectado por suspensión de inscripciones

Tras la suspensión provisional de la inscripción a licenciatura para aspirantes que presentaron el examen de ingreso en línea, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que el proceso de elección o asignación de carrera para estudiantes con pase reglamentado se mantiene sin modificaciones.

Ayer, 24 de julio, la máxima casa de estudios determinó posponer la entrega de documentos para la inscripción a todas sus licenciaturas, prevista a partir del 27 de julio.

Lo anterior, hasta conocer las conclusiones de la Comisión Técnica sobre el concurso de selección de ingreso a licenciatura, tras una serie de inconsistencias en los resultados de la prueba aplicada por primera vez en línea.

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“El propósito de esta medida es salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso , así como garantizar que las actuaciones institucionales se realicen con pleno apego a la Legislación Universitaria”, aseguró la UNAM.

UNAM pide a comunidad mantenerse atenta a reanudación de proceso

En tanto, este sábado la institución instó a la comunidad a permanecer atenta a la reanudación de las inscripciones y al inicio de las actividades académicas del ciclo escolar 2026-2027/1.

“... las personas egresadas del bachillerato universitario que cuentan con Pase Reglamentado para el ciclo escolar 2026-2027/1 no requieren realizar trámite de entrega de documentos, por lo que la asignación de la carrera elegida permanece vigente, sin afectación alguna ”, informó la UNAM.

Convocan a marcha para exigir examen presencial de ingreso a la UNAM

Alumnos y miembros de la comunidad de la UNAM, convocaron a una marcha el próximo 27 de julio para exigir que regrese la aplicación presencial del examen de admisión, ante sospechas de trampa luego de que los resultados de la prueba en línea arrojaron puntajes atípicamente altos en diversas carreras.

Los inconformes también cuestionaron el aumento de más de 20 aciertos por carrera, así como las diversas irregularidades que se reportaron durante las pruebas y que fueron consideradas como indicios de trampa.

La convocatoria es al exterior de la estación Universidad del Metro de la Ciudad de México, y en la avenida Insurgentes Sur, a la altura de la estación C.U. del Metrobús, para iniciar una protesta pacífica con dirección a la Biblioteca Central.

Con información de Yulia Bonilla.

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