Casa de estudios definirá solución, dice Presidenta

CONVOCANTES a la manifestación del próximo lunes cuestionaron el aumento de más de 20 aciertos por carrera, así como las diversas irregularidades que se reportaron durante la aplicación del examen y que fueron consideradas como indicios de engaño

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que la decisión de la UNAM para revisar los resultados atípicos en los exámenes de admisión es autónoma y consideró que cualquier inconveniente que se hubiera presentado no es una falla de las autoridades universitarias.

Este 21 de julio, el rector Leonardo Lomelí ordenó la conformación de un comité para evaluar los resultados e identificar las mejoras que se podrían aplicar a la prueba en línea. Esto, luego de que los resultados tan altos que se obtuvieron para el ingreso en diversas disciplinas causaron sospechas entre la comunidad sobre que los aspirantes habrían cometido trampa o recurrieron a herramientas como la inteligencia artificial (IA).

Consultada al respecto, la mandataria comentó que las decisiones en la UNAM son autónomas; no obstante, sugirió que se tomen en cuenta los avances de la tecnología al momento de diseñar las pruebas en línea: “Es una decisión autónoma. La UNAM es una institución autónoma, ellos toman la decisión de cómo hacer el examen. Evidentemente, pues no es una, desde mi punto de vista, no es una falla de las autoridades universitarias o de quienes aplicaron el examen, sino a lo mejor no tomar en cuenta todo el desarrollo tecnológico que existe ahora con la Inteligencia Artificial para la aplicación de exámenes en línea”.

También dirigió un mensaje a los estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad: “A todos los que aspiran a una institución de educación que tiene algún examen de admisión, pues a que no se haga ningún tipo de trampa”.

Hizo hincapié en que ahora con el desarrollo de la IA implica actualizar los métodos de evaluación para verificar que los estudiantes realmente estén

adquiriendo conocimientos.

“Antes, como maestras y maestros, dejábamos trabajos en casa como una forma de calificar el aprendizaje de un estudiante; ahora, con el uso de la IA, pues es muy difícil conocer si se usó alguna herramienta de IA para hacer un trabajo. Entonces, se está regresando a los exámenes orales, en salón de clase o algún otro mecanismo para poder evaluar el conocimiento de los estudiantes”, dijo.