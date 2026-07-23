Defiende Monreal elecciones en Nicaragua

El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, se refirió a las declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a las que calificó como un despropósito por plantear que no habrá elecciones en su país por el temor de que “los yanquis, dice él, se apoderen del país o que Somoza y sus seguidores regresen a gobernar”.

42 años se impuso la dictadura de Somoza en ese país

Monreal indicó que, a nadie, a ningún ciudadano en el mundo, se le puede privar de llevar a cabo elecciones, ni de elegir a sus gobernantes, a sus representantes, democráticamente: “Yo espero que los organismos internacionales, espero que el mundo no pueda aceptar esta decisión de un país”.

Es el totalitarismo, es la ubicación de estar en un Estado de excepción y, obviamente, aunque la Carta Magna dicta y ordena los principios en política exterior de no intervención, de no injerencia en asuntos internos de otra nación, “mi opinión es como legislador y, obviamente, no se le puede privar a ningún ciudadano del mundo de elegir a sus gobernantes. Eso es lo que pienso de manera personal”.