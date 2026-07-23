Morenistas en estados ven injerencia opositora

Militantes y líderes estatales de Morena señalaron que la oposición está detrás de la publicación de documentos falsos sobre candidaturas del partido pactadas en los 17 estados donde habrá elecciones el próximo año, en medio de una “guerra sucia” para desestabilizar el proceso interno del partido.

En Michoacán, Carlos Anselmo Olmos, afiliado a Morena desde 2012, comentó a La Razón que la difusión de encuestas, listas o promociones adelantadas son parte de “otra estrategia de la oposición. Ellos son quienes difunden esta lista con el objetivo de acusar al movimiento de anticipación de campañas”.

El Dato: El Instituto Nacional de Formación de Morena realizó el taller Soberanía, Formación Política y Combate a la Desinformación, para los coordinadores operativos territoriales.

Esa supuesta lista, comentó el morenista, tiene origen en una encuesta ciudadana en un solo estado: “Me parece que fue Nuevo León, donde en una nota se revelaron los favoritos de la gente, pero nada oficial”.

Con esta idea coincidió la aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación (4T) en Nuevo León, Clara Luz Flores, quien aseguró en entrevista que “esto de las listas apócrifas es sólo otra estrategia para debilitar el movimiento y lanzar acusaciones”.

Flores, quien fue candidata a la gubernatura de Nuevo León en 2021, señaló que entre ella y los demás aspirantes de Morena en esa entidad “no existe una competencia ni confrontaciones internas, ya que el objetivo es que, quien resulte ganador, represente al partido rumbo al proceso electoral de 2027”.

El Tip: destacó en los listados el uso de identidades gráficas oficiales clonadas para hacer que parezcan legítimas.

“La unidad es la única manera en que se van a derrocar este tipo de informaciones falsas, y siguiendo únicamente lo que marca el estatuto”, aseguró.

Por su parte, la dirigente estatal de Morena en Chihuahua, Myrna Brighite Granados de la Rosa, acusó que existe “una oposición que quiere que nos vaya mal como país”.

La líder explicó que los procesos internos de Morena garantizan la transparencia y legalidad, por lo que envió un mensaje a todos los aspirantes: “que el proceso interno tiene certeza de un piso parejo”.

Elizabeth López Blanco, aspirante a la coordinación de la 4T en Nayarit, llamó a la militancia en los estados a apegarse a las reglas de la dirigencia nacional: “Las encuestas adelantadas son falsas y pretenden desestabilizar el movimiento de la 4T. Hay un proyecto que nos llama a ser pacientes para los resultados”.

A decir de Everardo Contreras, militante nayarita, también hay un ambiente de ansiedad de las personas dentro de Morena por saber quiénes liderarán el movimiento en sus estados.

CONTRA “PIQUETES DE OJO”. El dirigente de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, advirtió que al interior del partido no se permitirán filtraciones a medios de comunicación sobre quejas internas contra contendientes a coordinar los trabajos de la 4T, ni tampoco “piquetes de ojo” entre los aspirantes.

“La propia Comisión Nacional de Elecciones está atenta a todos estos temas y cualquier golpeteo interno, cualquier zancadilla, cualquier piquete de ojo, la Comisión Nacional lo está revisando porque, al final del día, todo se sabe. No permitiremos que haya guerra sucia, que haya zancadillas. En eso no estamos de acuerdo, porque la propia comisión está revisando”, dijo el dirigente en la entidad.

Mora González insistió en que Morena ya explicó que será el método de encuesta el que defina a las y los próximos candidatos, y reiteró que no existe ninguna lista con los perfiles que participarán en el proceso electoral de 2027.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, reiteró que no existe ninguna lista oficial y recordó que serán las encuestas en vivienda las que definirán a las y los Coordinadores Territoriales de la Defensa de la Transformación en las entidades donde habrá renovación de gubernaturas.

“Será una encuesta en vivienda la que determine; será la opinión y el reconocimiento del pueblo de México, del pueblo de cada una de las entidades donde se realizará la encuesta. Así que calma, que vamos avanzando”, afirmó.

La dirigencia nacional calificó la información difundida en redes como una “guerra sucia” y llamó a simpatizantes y militantes a no caer en la desinformación.

En los últimos días comenzó a circular, principalmente en Instagram, una imagen con los logotipos de Morena en la que supuestamente se definían los partidos de la coalición y los perfiles que contenderían en los 17 estados donde habrá elecciones el próximo año. La publicación fue desmentida por la dirigencia nacional.