Señala CSP baja de 58% en homicidios en el Edomex; cifras no vistas en 19 años

Los homicidios en el Estado de México (Edomex) han registrado una reducción del 58 por ciento en lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que la entidad atraviesa las mejores condiciones en seguridad que en cualquier otro momento.

Durante su exposición, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, comentó que el promedio diario de homicidios dolosos en la entidad se redujo de 6.6 a 2.8 entre septiembre de 2024 y junio de 2026. Asimismo, destacó que junio de este año es el mes que registra el indicador más bajo de este flagelo en 19 años.

El Dato: El gobierno del Edomex incorporó el sistema de seguridad y vigilancia Ceci en su métodos de seguridad. Es una asistente humanoide con IA integrada al C5.

En cuanto al balance de los delitos de alto impacto, las autoridades han observado una reducción del 40 por ciento, con una disminución mucho más contundente a partir de la implementación del Plan Oriente, que se activó en febrero de 2025 para atender a municipios prioritarios.

En una comparativa anual, el 2026 se configura como el año con el promedio de delitos de alto impacto más bajo desde 2015. Al comparar los resultados del primer semestre de este año con el de 2025, se observó que todos los delitos manifestaron una reducción considerable.

La mandataria subrayó que la merma observada en el número de asesinatos no significa que la tarea del Gobierno haya concluido, sino que se deberán mantener los esfuerzos: “Sabemos—para los habitantes del Estado de México, las y los mexiquenses— que tenemos que seguir trabajando. No es que digamos: ‘ya terminamos y estamos muy bien’, pero hay que reconocer el gran esfuerzo que ha hecho el gabinete de la gobernadora y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa, ayer. ı Foto: Especial

En el mismo sentido, puntualizó que las condiciones de la entidad mexiquense atraviesan una mejor etapa que en otros periodos: “Son resultados muy importantes y tienen que ver con la estrategia general, el Mando Único de la Zona Oriente, y el buen trabajo de los Gabinetes de Seguridad. Esto acompañado de la Atención a las Causas, los programas de Bienestar y el trabajo que coordina la Secretaría de Gobernación (Segob) de Ferias de Paz, tocar casa por casa, atender a los jóvenes… Entonces, el Edomex está mucho mejor ahora. Y tenemos que seguir trabajando para otros delitos que siguen afectando a la población, como el caso de extorsión”.

También destacó que la entidad haya alcanzado una reducción en el número de homicidios hasta ubicarse en la cifra más baja en casi dos décadas: “Tenemos que seguir trabajando, pero el homicidio doloso, que conlleva la disminución de otros homicidios, está en un número que no se alcanzaba desde hace 19 años. O sea, llegó a estar en 2013, 9 homicidios diarios en el Edomex… en promedio”.

La mandataria remarcó que el objetivo es que se garantice el bienestar de la población, no sólo en cuanto a su seguridad, sino también en el derecho a la salud, vivienda y otros rubros que mejoran la calidad de vida: “Lo que buscamos es el bienestar del pueblo, siempre. Esa es nuestra misión, nuestra visión y nuestro trabajo diario es por el bienestar del pueblo. Y el bienestar tiene que ver con vivir tranquilos, que disminuyan los delitos al máximo, tener acceso a la educación, tener acceso a la salud, tener acceso a una vivienda, tener acceso a un empleo o poder poner tu negocio”.

Es la entidad que entrega más armamento: Segob

| Por Yulia Bonilla |

La población del Estado de México es la que más armamento ha entregado a nivel nacional durante las jornadas del programa Sí al desarme, sí a la paz, que coordina la Secretaría de Gobernación.

Durante la conferencia presidencial, realizada este miércoles en dicha entidad, la titular de la dependencia federal, Rosa Icela Rodríguez, comentó que la población de 54 municipios ha entregado dos mil 766 armas de fuego, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026.

De éstas, mil 276 han sido armas cortas; 410, largas; 128 mil 396 cartuchos; 447 cargadores y mil 80 granadas.

“Del primero de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026 la población intercambió de forma anónima y voluntaria dos mil 766 armas de fuego por dinero en efectivo. Y hay que decir que, dos mil 766 armas, es el estado que más ha participado con sus habitantes en este programa Sí al desarme, Sí a la paz”, enfatizó.

Respecto al balance de la Atención a las Causas, reportó que a la fecha se han realizado 440 reuniones de la Mesa Estatal de Paz, 14 mil 517 a nivel regional y cinco interregionales que llevaron a establecer 932 acuerdos en materia de seguridad.

Como parte de esto, señaló, también se instalaron cien Consejos de Paz y Justicia Cívica, en coordinación con la gobernadora Delfina Gómez: “Y en las visitas Casa por casa, las personas servidoras públicas registran las necesidades de la población, identifican y canalizan a jóvenes en contexto de vulnerabilidad, escuchan y atienden a las familias directamente en sus hogares, detectan alertas de víctimas de violencia con acciones de respuesta inmediata y determinan espacios comunitarios inseguros o abandonados”.

En materia educativa, Rodríguez mencionó que se construirán en el estado tres nuevos planteles de nivel medio superior, 26 nuevos Bachilleratos Nacionales Margarita Maza, se ampliarán tres planteles de Bachillerato Tecnológico y se construirán 10 Centros de México Imparable.

Gobierno destina 111 mil mdp a obras en territorio mexiquense

| Por Yulia Bonilla |

En el marco de su visita al Estado de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la entidad ha recibido una inversión de 111 mil millones de pesos dirigidos a atender las principales necesidades de la población, particularmente con el Plan Integral del Oriente .

En conferencia, remarcó que esta región fue considerada prioritaria por la carencia en inversiones que tuvo durante varios años en diversos rubros como la salud, movilidad, agua, drenaje y otros,

“Eso no quiere decir que no estemos invirtiendo, particularmente en repavimentación de todas las carreteras federales en el Estado de México, lo que estamos haciendo para apoyar el campo, educación, en fin, eso es en todo el estado. Pero en el oriente decidimos hacer este proyecto, porque es una zona, quizá, la zona más densamente poblada de todo el país y, desde hace muchos años, tenía una carencia de inversión”, dijo.

Estos proyectos se han realizado en los 10 municipios prioritarios: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco. A esto se suman 95 mil millones de pesos que anualmente se entregan como parte de los programas del Bienestar para distintos grupos vulnerables.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, recordó que para la entidad se tiene planeada la inversión de 76 mil millones de pesos, de los cuales 33 mil 663 están comprometidos para obras en este año.

Entre los objetivos está la conservación de carreteras, para lo cual se entregaron 10 trenes de pavimentación a los municipios prioritarios, que han llevado al arreglo de 677 mil 28 metros cuadrado; intervención de 18 puentes vehiculares, y en materia de infraestructura educativa, destaca la edificación de nueve bachilleratos, una ampliación y cuatro reforzamientos.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, informó que para la entidad se tiene una inversión acumulada de 23 mil 317 mdp, de los que cinco mil 531 mdp se destinan a la construcción de la Potabilizadora Lago de Guadalupe; nueve mil 859 mdp al Sistema de Aprovechamiento de agua de lluvia en la Laguna de Zumpango y cinco mil 377 mdp para las obras del Plan Integral del Oriente, de las que 96 ya fueron concluidas.

En su oportunidad, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, detalló que, como parte de este proyecto para 10 municipios, se tiene contemplada la construcción del Hospital General de Subzona Chicoloapan; el Hospital Pediátrico Oncológico de Ecatepec y el Hospital General Regional Chimalhuacán.

También, nuevas Unidades Médicas Familiares Plus en Valle de Chalco y Tlalnepantla, las cuales son un nuevo modelo de atención con urgencias médicas 24/7, especialidades médicas, medicina física y rehabilitación, hemodiálisis, diagnóstico por imagen y salud mental.

Sentencian a 22 tras la Operación Enjambre

| Por Yulia Bonilla |

Derivado de la Operación Enjambre, puesta en marcha por el Gobierno de México, 22 servidores públicos en el Estado de México ya fueron sentenciados por su participación en prácticas delincuenciales.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó durante la conferencia presidencial, que este miércoles se realizó en Toluca, que con esta estrategia se ha detenido a 60 personas que ya derivaron en 16 sentencias condenatorias para 22 servidores públicos.

Ahondó en que entre los sancionados por la justicia se encontraron presidentes municipales, directores de seguridad y otros funcionarios a los que se encontró vínculos con organizaciones delincuenciales.

“Entre las acciones más relevantes realizadas en coordinación con las autoridades del Estado de México, destaca la Operación Enjambre, una investigación sin precedentes para detener a servidores y exservidores públicos que brindaban protección o colaboraban con grupos delictivos…

El Secretario de Seguridad federal en la conferencia de Sheinbaum Pardo. ı Foto: Captura de pantalla.

“También se han desarrollado operaciones relevantes como Liberación para combatir esquemas de extorsión que afectan a comerciantes y productores. Otras operaciones como Atarraya, Bastión y Restitución, mediante las cuales se han intervenido inmuebles utilizados para actividades ilícitas, recuperado propiedades y debilitado las capacidades operativas de grupos criminales”, destacó.

En lo que va del sexenio, tres mil 367 personas ya fueron detenidas por su participación delincuencial; además, se han asegurado mil 319 toneladas de drogas y 819 armas de fuego.

García Harfuch destacó los resultados del Plan Oriente y las acciones para que desde el Gabinete de Seguridad se atienda a 15 municipios prioritarios: Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, Chalco, Valle de Chalco, Solidaridad, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Chicoloapan, Ixtapaluca, Texcoco, Tultitlán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Coacalco.

“Pusimos en marcha el Plan Unificado Oriente, una estrategia que fortaleció la coordinación operativa entre los tres órdenes de gobierno en los municipios con mayor incidencia delictiva. Este modelo ha permitido compartir inteligencia, planear operaciones conjuntas y responder con mayor rapidez a los hechos delictivos, contribuyendo a la reducción de la violencia en esta región del Estado”, dijo.

Subrayó que el plan para esta zona no implica que se desatiendan otras regiones y muestra de ello son los operativos que han llevado a detenciones en otros puntos.

También reconoció la coordinación con las autoridades mexiquenses para combatir el robo al transporte de carga, el robo de vehículos y autopartes, narcomenudeo, robo de hidrocarburo y otros delitos que afectan directamente al patrimonio de las familias.

Sheinbaum pide a Delfina Gómez atender extorsión y sistema penitenciario

Entre las principales tareas que la gobernadora Delfina Gómez tiene por efectuar hacia adelante está el combate a la extorsión y también la atención al sistema penitenciario a cargo de su administración, según encargó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al dar la bienvenida a la mandataria federal, en su visita al Estado de México este miércoles, la Gobernadora afirmó que se cumplirán las encomiendas para fortalecer las acciones contra aquellas circunstancias que atañen la seguridad y bienestar de la población.

“En esta mesa que tuvimos el día de hoy, también la presidenta nos deja tareas y con mucho gusto lo vamos a realizar. Aquí nos deja la tarea de fortalecer estrategias precisamente para abatir la extorsión. Nos deja tareas de analizar lo de la situación de centros penitenciarios, que es una preocupación que ella siempre nos ha manifestado y que nos ha dado opciones de mejora, así como la infraestructura. Y junto con ello también otras acciones de índole social, que es precisamente lo que afecta e incide en nuestros ciudadanos”, declaró.

Delfina Gómez al hacer uso de la palabra en la Mañanera de Sheinbaum. ı Foto: Captura de pantalla.

Agradeció el trabajo que la mandataria federal ha destinado a la entidad en múltiples proyectos para mejorar la vida de la población.

Subrayó que el objetivo prioritario en su administración es alinear su proyecto de gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo, para priorizar a quienes más lo necesitan y se garantice un entorno de paz y justicia social.

Entre las acciones destacadas mencionó las labores de seguridad conjuntas entre los tres niveles de gobierno, motivo por el cual extendió un agradecimiento a las Fuerzas Armadas, principalmente por lo realizado al oriente de la entidad, que ha llevado a que la inseguridad se reduzca en 53 por ciento.

“Hemos logrado buenos avances. Asimismo también para reforzar la seguridad y el bienestar en 15 municipios de la zona oriente, se estableció la estrategia de mando unificado, el cual ha logrado una disminución de cerca de 53 por ciento precisamente de mejora”, dijo.

Asimismo, destacó la atención a la zona oriente de la entidad, que benefició a diez municipios con 121 obras que recibieron una inversión inicial superior a los 175 mmdp para construir puentes, bacheo, mejoras a la movilidad, colectores de agua, infraestructura hospitalaria y otras acciones.

La Gobernadora reconoció que aún hay pendientes por resolver, pero se dijo confiada en que con la colaboración interinstitucional y gubernamental se encontrarán las soluciones.

“Me quedo corta, porque tenemos muchos beneficios aquí en lo que es el Estado de México y lo agradezco. Por ello, querida Presidenta, no me queda más que decirle muchas gracias por su respaldo permanente al Estado de México y por hacer del Plan Integral para el Oriente una muestra de que cuando los gobiernos trabajan de manera coordinada, claro que los recursos pueden llegar a donde más se necesitan. Su invaluable apoyo está permitiendo al Gobierno del Estado de México atender con obras y acciones al territorio estatal. Su compromiso con el pueblo de México está transformando la vida de millones de familias”, dijo.

Ligan a máquinas tragamonedas red de extorsión y reclutamiento

| Por Yulia Bonilla |

Una red de extorsión y reclutamiento forzado de jóvenes ligada a la operación de máquinas tragamonedas fue encontrada por autoridades federales y estatales al interior del Estado de México, donde se aseguraron más de tres mil de estos aparatos en diversos negocios.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, expuso que entre el 13 y 20 de julio se llevaron operativos simultáneos en 84 municipios mexiquenses en donde se retiraron más de tres mil 300 máquinas, cuya operación es atribuida a grupos delincuenciales, a quienes les sirve como mecanismo de financiamiento, extorsión y lavado de dinero proveniente de prácticas ilícitas.

Se estima que con estos mecanismos, los criminales obtenían ingresos hasta por 600 millones de pesos, ya que además se valían del cobro de derecho de piso, préstamo gota a gota y otras prácticas que llevaban al reclutamiento de jóvenes.

“Estas máquinas generaban ingresos de hasta 600 millones de pesos, donde se promovían actividades de cobro de derecho piso, préstamos gota a gota y pandillas. Con ello no sólo se afecta la capacidad económica de las organizaciones criminales, sino que también se protege a niñas, niños y adolescentes de estos espacios que pueden ser utilizados para el reclutamiento de jóvenes por parte de la delincuencia organizada”, dijo.

El fiscal del Edomex, José Luis Cervantes Martínez, señaló que estas máquinas estaban ubicadas estratégicamente cerca de escuelas, en farmacias, misceláneas, centros comerciales, que las hacían más cercanas a la juventud y que, además, eran utilizadas como un método de extorsión contra los dueños de los negocios a los que obligaban a aceptar la instalación.

“También es cierto que estas máquinas no están ahí por casualidad. Son sembradas, son puestas de manera forzada por algunas organizaciones criminales de connotación nacional de manera tal que extorsionan o obligan a los propietarios a que las pongan y que la totalidad de sus ganancias sean remitidas a ellos”, contó.

Dijo que se encontraron casos en donde los jóvenes recibían dinero prestado para continuar jugando en estos dispositivos, pero cuando no podían pagar entonces eran reclutados para servir como halcones, cobrar piso y otras acciones ordenadas por las bandas delincuenciales.

“Estas juventudes a veces, se tiene acreditado, que cuando acuden a estos lugares, ante la falta de recursos, se les presta dinero. Pero cuando no pueden pagar, se les recluta ¿Para qué? Para labores de halconeo, cobro de piso y actividades de diversa naturaleza de narcomenudeo.

“Es un círculo muy lamentable donde tenemos estas maquinitas que ya están en todas partes a la luz de todos y donde ya normalizamos su presencia y de repente no no reparamos en la naturaleza del daño que están causando”, declaró.

LE DEJAN TAREA. En este marco, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sugirió a la gobernadora Delfina Gómez, como una de sus principales tareas, el combate a la extorsión y también la atención al sistema penitenciario a cargo de la administración estatal.

Al dar la bienvenida a la mandataria federal, en su visita al Estado de México, la gobernadora afirmó que se cumplirán las encomiendas para fortalecer las acciones contra aquellas circunstancias que atañen la seguridad y bienestar de la población.

“Nos deja tareas y con mucho gusto las vamos a realizar. Aquí nos deja la tarea de fortalecer estrategias precisamente para abatir la extorsión; nos deja tareas de analizar la situación de centros penitenciarios, que es una preocupación que siempre nos ha manifestado y que nos ha dado opciones de mejora; así como la infraestructura. Y junto con ello, también otras acciones de índole social, que es precisamente lo que afecta e incide en nuestros ciudadanos”, declaró Gómez Álvarez.

Subrayó que su prioridad es alinear su proyecto de gobierno con el Plan Nacional de Desarrollo, para priorizar a quienes más lo necesitan y garantizar un entorno de paz y justicia social. Destacó la atención a la zona oriente, que benefició a 10 municipios con 121 obras que recibieron una inversión inicial superior a los 75 mmdp para construir puentes, bacheo, mejoras a la movilidad, colectores de agua, infraestructura hospitalaria y otras acciones. Reconoció que aún hay pendientes, pero se dijo confiada en que con colaboración interinstitucional se hallarán soluciones.

“Me quedo corta porque tenemos muchos beneficios aquí en lo que es el Estado de México, y lo agradezco. Por ello, querida Presidenta, no me queda más que decirle: muchas gracias por su respaldo permanente al Edomex y por hacer del Plan Integral para el Oriente una muestra de que, cuando los gobiernos trabajan de manera coordinada, los recursos pueden llegar a donde más se necesitan”, dijo.