Mañanera de Sheinbaum: 22 de julio del 2026

Este miércoles 22 de julio de 2026, desde Toluca, en el Estado de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, ofrece conferencia de prensa, conocida como la Mañanera del Pueblo, ante los diversos representantes de los medios de comunicación.

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FGR