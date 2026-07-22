Decomisan 3 t de metanfetaminas; iban hacia Tijuana

ELEMENTOS de la SSPC, al custodiar al detenido y la unidad, ayer.

Más de tres toneladas de metanfetamina viajaban ocultas entre costales de alimento para ganado dentro de un tractocamión que tenía como destino Tijuana, Baja California.

Agentes federales descubrieron la sustancia y detuvieron al conductor, un hombre de 49 años, durante una revisión de rutina en la carretera Sonoyta–Puerto Peñasco, en Sonora.

De acuerdo con el reporte oficial, el vehículo llamó la atención de los agentes porque circulaba a exceso de velocidad e invadió el carril contrario. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) marcaron el alto a la unidad a la altura del kilómetro 91.

EL TIP: EL DETENIDO y la droga quedaron a dis posición del agente del MP correspondiente, quien integrará la carpeta de investiga ción y determinará su situación jurídica.

Durante la inspección de la caja seca, el personal localizó 60 sacos mezclados con los bultos de producto pecuario. Cada paquete contenía recipientes de plástico con la droga. La documentación presentada por el operador señalaba la ciudad fronteriza de Baja California como punto final del traslado.

La magnitud del cargamento ubica el caso entre los aseguramientos relevantes de metanfetamina registrados durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque los mayores volúmenes se aseguraron en laboratorios clandestinos. Entre los registros oficiales revisados, el decomiso más alto corresponde a una operación desarrollada en junio de 2025 en Madero y Morelia, Michoacán, donde las autoridades reportaron 42.24 toneladas.

Frente a esos antecedentes, el operativo de Sonora presenta una diferencia central. Los casos de Michoacán, Durango, Nayarit y Sinaloa ocurrieron en los puntos de producción, mientras que las tres toneladas de este decomiso ya circulaban por una carretera federal.

Según la información presentada por las dependencias federales, la carga tenía como destino la ciudad de Tijuana. Los agentes no reportaron a otros ocupantes ni detallaron el punto de origen del tractocamión, por lo que la ruta de origen es desconocida.