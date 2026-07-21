El futuro inmediato de Gilberto Mora da un giro inesperado tras despertar el interés de un grande de Europa

Gilberto Mora está en la mira de importantes equipos de Europa tras su desempeño en el Mundial 2026.

Parece que el futuro de Gilberto Mora está en Europa luego de su gran desempeño con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, y en las últimas horas se habría sumado el Borussia Dortmund como otro de los clubes del viejo continente que están interesados en fichar al juvenil mediocampista.

En su Columna para Bild, el legendario exfutbolista alemán Lothar Matthäus aseguró que escuchó que los negriamarillos ya preguntaron por Morita, de quien destacó el talento que tiene en los pies con apenas 17 años de edad.

🚨🤯 BREAKING: BORUSSIA DORTMUND IS INTERESTED IN 17-YEAR-OLD GILBERTO MORA.



The German club is exploring a move for the Mexican wonderkid who attracted their interest during the 2026 FIFA World Cup. 🇩🇪✍🏼



Via @BILD pic.twitter.com/VMlEkiDTcY — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) July 21, 2026

“Mora, el mexicano de 17 años, ha jugado cuatro partidos en este Mundial. Este talento ya está en el punto de mira de muchos clubes europeos. También he oído que el Borussia Dortmund ha hecho algunas averiguaciones”, aseguró el cinco veces mundialista con la Mannschaft.

Gilberto Mora aumentaría interés por la Bundesliga en México

Lothar Matthäus también reconoció que la posible llegada de Gilberto Mora al Borussia Dortmund sería un importante movimiento de marketing, pues la Bundesliga generaría mayor interés entre los aficionados mexicanos.

“Me imagino tener de nuevo a un jugador mexicano en la Bundesliga, también por motivos de marketing. Sin duda, no sería algo malo, porque México es un país interesado en el futbol, ​​y si tienes otra joven superestrella como Gilberto Mora, entonces el interés por la Bundesliga en México podría aumentar de nuevo", subrayó el campeón mundial con Alemania en Italia 1990.

Gilberto Mora sería el primer mexicano en la Bundesliga desde que Marco Fabián y Carlos Salcedo formaron parte del Stuttgart en la Temporada 2017-2018.

¿Cuántos goles ha hecho Gilberto Mora en su carrera?

Gilberto Mora registra 10 goles en su carrera, todos con Xolos de Tijuana, club con el que debutó como futbolista profesional en agosto de 2024.

Morita todavía no ha hecho anotaciones con la Selección Mexicana, con la que disputó su primer encuentro el 28 de junio de 2025 en el triunfo por 2-0 sobre Arabia Saudita en cuartos de final de Copa Oro.

Arsenal, Liverpool y Barcelona son otros clubes europeos que tienen en la mira a Gilberto Mora tras su destacada participación con México en la Copa del Mundo 2026.

EVG